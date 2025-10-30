黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

南韓媒體報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳睽違15年訪韓，30日將與三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣會面。同時，黃仁勳還指定約在首爾三成洞的炸雞連鎖店「Kkanbu Chicken」，業界人士推測原因可能是這家餐廳的名字。

朝鮮日報報導，「Kkanbu」在韓文的意思是摯友、隊友或夥伴，這一詞也因為經常出現在Netflix劇集「魷魚遊戲」中而聲名遠播。業界人士推測，縱然南韓有許多炸雞品牌，黃仁勳會選擇在這家連鎖店與三星和現代董座會面，有可能是為了這層象徵意義。

據彭博和其他外電報導，輝達31日計劃發表供應人工智慧（AI）晶片給多家南韓大廠的新合約，包括三星電子、SK海力士、現代汽車和Naver。業界觀察人士認為，這場會面將是在這項宣布前、為未來合作所安排的序曲。

在這場「炸雞啤酒」外交後，黃仁勳預料也將出席GeForce南韓上市25周年的紀念活動「GeForce Gamer Festival」，並在同日的APEC執行長峰會上發表演說。李在鎔和鄭義宣則預計31日將前往慶州市，參加由大陸國家主席習近平主辦的晚宴。