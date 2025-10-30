盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

英國BBC報導，繼日前法國巴黎檢方稱逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，他們表示又有五名嫌犯落網。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說，這五名嫌犯於29日晚間在巴黎地區被捕。

法新社報導，被逮的五名嫌犯中，其中一名是主嫌。而先前被捕的兩名嫌犯「承認了部分他們在這起竊案中的所作所為」。

法國羅浮宮19日發生驚天竊案，竊賊在當天開館不久就從羅浮宮盜走價值共8800萬歐元（約台幣31億3909萬元）的數件19世紀法國皇室珠寶。

然而，貝庫歐29日表示，他們尚未尋獲被盜珠寶，監視器當時拍到4人涉案，但他們認為涉案人數可能比監視器所拍到的還要多。