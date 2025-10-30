快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國巴黎檢察官貝庫歐29日在巴黎召開記者會。歐新社
法國巴黎檢察官貝庫歐29日在巴黎召開記者會。歐新社

英國BBC報導，繼日前法國巴黎檢方稱逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，他們表示又有五名嫌犯落網。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說，這五名嫌犯於29日晚間在巴黎地區被捕。

法新社報導，被逮的五名嫌犯中，其中一名是主嫌。而先前被捕的兩名嫌犯「承認了部分他們在這起竊案中的所作所為」。

法國羅浮宮19日發生驚天竊案，竊賊在當天開館不久就從羅浮宮盜走價值共8800萬歐元（約台幣31億3909萬元）的數件19世紀法國皇室珠寶。

然而，貝庫歐29日表示，他們尚未尋獲被盜珠寶，監視器當時拍到4人涉案，但他們認為涉案人數可能比監視器所拍到的還要多。

羅浮宮 巴黎 法國

延伸閱讀

涉嫌對未成年性交遭通緝 台男潛逃美國8年落網

巴黎羅浮宮驚天竊案　2嫌將被控盜竊和刑事共謀罪

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案價值達31億元 2名嫌疑人落網

羅浮宮竊案後珍貴藏品轉移法央行 一張神秘型男照點燃全球網友想像力

相關新聞

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

英國BBC報導，繼日前法國巴黎檢方稱逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，他們表示又有五名嫌犯落網。巴黎檢察官貝庫歐（Laur...

荷蘭國會大選　極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當

荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PV...

以色列蓋防禦工事 加薩臨時分界恐永久化 20%邊界已完工

隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永久化，將加薩走廊一分為...

巴西圍剿毒梟132死史上最血腥 數十具遺體排放街頭

巴西里約熱內盧公設辯護人辦公室29日表示，里約警方昨天圍剿毒梟集團行動，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨將數十具遺體排...

對日對德外交 中國不應小家子氣

中國是全球首屈一指的大國，與美國並駕齊驅，但外交上卻往往流於小家子氣，應該禮讓的地方不禮讓，應該握手的地方不伸手，睚眥必...

蘇丹內戰波及醫院釀460患者喪生　世衛譴責

蘇丹達佛地區城市法舍歷經18個月圍困，日前被準軍事組織奪下控制權。當地最後一間仍在運作的醫院傳出超過460名病患與陪伴者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。