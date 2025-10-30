美有線大亨馬龍辭董事長 結束媒體帝國掌舵生涯
美國電信媒體大亨馬龍今天宣布卸任旗下跨國企業自由全球（LibertyGlobal）與自由媒體（Liberty Media）董事長的職務，結束數十年來對全球傳播與娛樂產業的深遠影響。
現年84歲的馬龍（John Malone）被暱稱為「有線牛仔」（Cable Cowboy），是有線電視產業的開拓人物之一，他透過在全球積極開展交易，協助塑造了現代媒體的發展軌跡。
他常被拿來與新聞集團創辦人梅鐸（RupertMurdoch）以及有線電視新聞網（CNN）創辦人特納（Ted Turner）相提並論，以高槓桿併購與複雜交易結構整合媒體資產而聞名。
馬龍1999年達到事業高峰，當時他以480億美元將旗下龐大的有線電視集團「美國電訊公司」（Tele-Communications Inc.）出售給AT&T，奠定其「媒體帝國締造者」的地位。
他在聲明中讚揚「自由全球」在其任內的表現，指出公司已在50個國家進行有線與寬頻投資，並完成超過2000億美元的併購交易。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言