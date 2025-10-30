快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

美有線大亨馬龍辭董事長 結束媒體帝國掌舵生涯

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國電信媒體大亨龍今天宣布卸任旗下跨國企業自由全球（LibertyGlobal）與自由媒體（Liberty Media）董事長的職務，結束數十年來對全球傳播與娛樂產業的深遠影響。

現年84歲的馬龍（John Malone）被暱稱為「有線牛仔」（Cable Cowboy），是有線電視產業的開拓人物之一，他透過在全球積極開展交易，協助塑造了現代媒體的發展軌跡。

他常被拿來與新聞集團創辦人梅鐸（RupertMurdoch）以及有線電視新聞網（CNN）創辦人特納（Ted Turner）相提並論，以高槓桿併購與複雜交易結構整合媒體資產而聞名。

馬龍1999年達到事業高峰，當時他以480億美元將旗下龐大的有線電視集團「美國電訊公司」（Tele-Communications Inc.）出售給AT&T，奠定其「媒體帝國締造者」的地位。

他在聲明中讚揚「自由全球」在其任內的表現，指出公司已在50個國家進行有線與寬頻投資，並完成超過2000億美元的併購交易。

美國 梅鐸

延伸閱讀

NBA／馬卡南狂轟51分比肩「郵差」 爵士暌違27年再見飆分秀

奇異果促腸胃蠕動助解便祕 營養師曝當水果吃外還能這樣入菜

NBA／T-Mac稱聯手歐尼爾依然能奪冠 歐瑞反駁之餘郵差馬龍還中槍

NBA／透納攻守能力強大完美互補 安戴托昆波：讓比賽變得簡單

相關新聞

稀土出口管制是重點 大陸商務部長王文濤與日本經產大臣赤澤亮正會談

中國大陸商務部長王文濤30日在南韓和日本經濟產業大臣赤澤亮正會談。這是2人首度會談，赤澤提到北京祭出的稀土出口管制對全球...

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

南韓媒體報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳睽違15年訪韓，30日將與三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣會...

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

英國BBC報導，繼日前法國巴黎檢方稱逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，他們表示又有五名嫌犯落網。巴黎檢察官貝庫歐（Laur...

荷蘭國會大選　極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當

荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PV...

以色列蓋防禦工事 加薩臨時分界恐永久化 20%邊界已完工

隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永久化，將加薩走廊一分為...

巴西圍剿毒梟132死史上最血腥 數十具遺體排放街頭

巴西里約熱內盧公設辯護人辦公室29日表示，里約警方昨天圍剿毒梟集團行動，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨將數十具遺體排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。