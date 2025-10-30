荷蘭國會大選　極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當

快訊

中央社／ 海牙30日綜合外電報導

荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PVV）與一個親歐的中間派政黨在這場激烈選戰中勢均力敵。

法新社引述荷蘭國家通訊社（ANP）報導，截至今天清晨，約95%選票完成統計後，在荷蘭國會下議院150席中，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）與懷爾德斯的自由黨皆斬獲26席。

相較於2023年創下的歷史性佳績，自由黨這次丟失不少席次，民六六黨則取得驚人成果，席次幾乎暴增3倍，成為本次選舉最大贏家，可望在籌組政府方面占據主導地位。

出口民調與計票結果一度顯示，民六六黨以些微差距領先，自由黨名列第2。不過，隨著計票持續進行，自由黨的得票表現略有改善。

儘管如此，所有主流政黨都已表態，不會與被稱為「荷版川普」的懷爾德斯合作組閣，因為他所屬的自由黨曾導致上屆聯合政府垮台。

懷爾德斯昨晚表示，對未能守住國會席次感到失望，也承認自己可能無法參與組閣，但他矢言將在在野陣營中繼續奮戰。

他說：「我們當然希望能夠拿下更多席次，我為選舉失利感到遺憾，但我們並不是徹底被淘汰。」

路透社報導，隨著民六六黨有望攫獲最多選票，38歲的葉騰可望成為荷蘭史上最年輕總理。

憑藉精準的訊息傳遞和激增的廣告支出，葉騰的訴求超越了他所屬民六六黨在氣候變遷和教育等傳統的社會自由主義議題，轉而深入探討移民和住房危機等具爭議性的主題。在這段過程中，他贏得了一些原先屬意右翼政黨的選民支持。

葉騰說：「我們向荷蘭，也向全世界證明了戰勝民粹與極右翼勢力並非沒有可能。」

荷蘭國會下議院共有150席，組成執政聯盟需76席，因此至少需要4個政黨攜手合作。一種可能的組閣方案是：民六六黨、保守派基民黨（CDA）、中右翼自民黨（VVD）以及綠色左翼黨－勞工黨（GroenLinks-PvdA）。

荷蘭以多黨制聞名，組閣談判通常艱難且冗長，預料這次也將耗時數月。

