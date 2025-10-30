快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

蘇丹內戰波及醫院釀460患者喪生　世衛譴責

中央社／ 日內瓦/蘇丹港29日綜合外電報導

蘇丹達佛地區城市法舍歷經18個月圍困，日前被準軍事組織奪下控制權。當地最後一間仍在運作的醫院傳出超過460名病患與陪伴者慘遭槍殺，世界衛生組織譴責，聯合國籲停止敵對行動。

法新社報導，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）包圍18個月以後，這個月26日攻下法舍（El-Fasher）。這座城市是政府軍在蘇丹西部遼闊的達佛地區（Darfur）最後一個據點，讓外界憂心20年前針對特定種族的暴行恐將重演。

蘇丹境內以阿拉伯人為主，但達佛地區大多數居民屬非阿拉伯族群，例如富爾族（Fur）。

當地持續傳出大規模殺戮指控，最新一起發生在沙烏地產科醫院（Saudi Maternity Hospital），據報有460人遇害，引發世界衛生組織（WHO）譴責，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也呼籲當地立即停止軍事行動升級。

世衛表示，沙烏地產科醫院是當地唯一仍部分運作的醫療機構，26日當天遭遇了這個月第4次的攻擊，有1名護理師殉職，另外3名醫療人員受傷。

世衛補充說，28日有6名醫護人員遭到綁架，「同一天，有超過460名病患及陪伴者據報在醫院內遭槍殺」。

世衛指出：「這起最新悲劇發生在北達佛地區法舍局勢持續惡化之際。當地暴力升高、圍困持續，糧食短缺及疾病蔓延奪走眾多平民性命，其中包括兒童，使原本就脆弱的醫療體系瀕臨崩潰。」

「世界衛生組織以最嚴厲立場譴責這些對醫療機構可怕的攻擊，並呼籲各方尊重醫療設施的神聖地位。」

另一方面，古特瑞斯發布聲明表示，他對法舍最近發生的軍事衝突升級「深感憂心」，並呼籲「立即結束圍困和敵對行動」。

蘇丹準軍事部隊與正規軍自2023年4月爆發戰事，國際社會多方斡旋仍未能停火。

「快速支援部隊」由達加洛（Mohammad HamdanDaglo）領導，控制蘇丹西部大部分地區；正規軍則在柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）指揮下掌握北部、東部與中部。

儘管正規軍於今年3月重新奪回首都喀土穆（Khartoum），但「快速支援部隊」卻在西南城市亞拉市（Nyala）建立平行政權。

分析人士警告，蘇丹目前實質上已處於分裂狀態，未來要重新整合恐極為困難。

蘇丹 軍事

延伸閱讀

世衛：全球氣溫持續升高 每分鐘剝奪一命

把握白天好天氣 入夜再度變天轉雨降溫 下周三又有冷空氣遞補

基隆北海岸大雨 把握白天短暫好天氣 入夜東北季風接力抵達

汽車美容店經營糾紛釀殺機 3惡煞尾隨攔車槍殺…頸部中彈送醫不治

相關新聞

蘇丹內戰波及醫院釀460患者喪生　世衛譴責

蘇丹達佛地區城市法舍歷經18個月圍困，日前被準軍事組織奪下控制權。當地最後一間仍在運作的醫院傳出超過460名病患與陪伴者...

來自道奇的藍鳥打擊教練 成為讓大谷G4敗投的反攻大腦

大谷翔平在世界大賽第四戰二刀流失靈，苦吞敗投。多倫多藍鳥隊打擊教練帕普金斯（David Popkins）成為幕後焦點——他出身道奇體系，球員時期籍籍無名，卻在道奇的數據實驗室裡磨出新一代教練思維：用生物力學與心理模組解構揮棒細節。當年藍鳥搶大谷不敵道奇，如今他們倚賴道奇養成的頭腦來對付老東家。

132人死亡！巴西血腥掃黑震驚國際 聯合國要求調查與改革

巴西里約熱內盧警方針對販毒黑幫「紅軍團」展開史上最致命的打擊行動，造成至少132人死亡，震驚國際。聯合國人權事務高級專員...

日本雙高薪「超級家庭」靠錢外包時間 加劇社會鴻溝？

在日本，高收入雙薪且有孩子的「超級家庭」（Power Family）快速增加，他們缺的不是金錢，缺的是可運用的時間。他們外包接送、打掃與安排假日行程，連嬰兒副食品菜單都交給別人去想。但是當教育與才藝成為金錢能決定的選項，社會階級的鴻溝變得更大。

愛丁堡台灣留學生遭圍毆　警方：3名青少年遭起訴

英國蘇格蘭首府愛丁堡8月底發生一起台灣留學生在公車上無端遭圍毆事件，過程被錄影、上傳網路。蘇格蘭警方今天告訴中央社，已有...

稱士兵遭哈瑪斯偷襲 以再空轟加薩致104死

以色列廿八日指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反停火協議，總理內唐亞胡下令以軍空襲加薩，造成至少一零四人死亡。以色列隨後宣布「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。