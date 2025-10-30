蘇丹內戰波及醫院釀460患者喪生　世衛譴責

蘇丹達佛地區城市法舍歷經18個月圍困，日前被準軍事組織奪下控制權。當地最後一間仍在運作的醫院傳出超過460名病患與陪伴者慘遭槍殺，世界衛生組織譴責，聯合國籲停止敵對行動。

法新社報導，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）包圍18個月以後，這個月26日攻下法舍（El-Fasher）。這座城市是政府軍在蘇丹西部遼闊的達佛地區（Darfur）最後一個據點，讓外界憂心20年前針對特定種族的暴行恐將重演。

蘇丹境內以阿拉伯人為主，但達佛地區大多數居民屬非阿拉伯族群，例如富爾族（Fur）。

當地持續傳出大規模殺戮指控，最新一起發生在沙烏地產科醫院（Saudi Maternity Hospital），據報有460人遇害，引發世界衛生組織（WHO）譴責，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也呼籲當地立即停止軍事行動升級。

世衛表示，沙烏地產科醫院是當地唯一仍部分運作的醫療機構，26日當天遭遇了這個月第4次的攻擊，有1名護理師殉職，另外3名醫療人員受傷。

世衛補充說，28日有6名醫護人員遭到綁架，「同一天，有超過460名病患及陪伴者據報在醫院內遭槍殺」。

世衛指出：「這起最新悲劇發生在北達佛地區法舍局勢持續惡化之際。當地暴力升高、圍困持續，糧食短缺及疾病蔓延奪走眾多平民性命，其中包括兒童，使原本就脆弱的醫療體系瀕臨崩潰。」

「世界衛生組織以最嚴厲立場譴責這些對醫療機構可怕的攻擊，並呼籲各方尊重醫療設施的神聖地位。」

另一方面，古特瑞斯發布聲明表示，他對法舍最近發生的軍事衝突升級「深感憂心」，並呼籲「立即結束圍困和敵對行動」。

蘇丹準軍事部隊與正規軍自2023年4月爆發戰事，國際社會多方斡旋仍未能停火。

「快速支援部隊」由達加洛（Mohammad HamdanDaglo）領導，控制蘇丹西部大部分地區；正規軍則在柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）指揮下掌握北部、東部與中部。

儘管正規軍於今年3月重新奪回首都喀土穆（Khartoum），但「快速支援部隊」卻在西南城市亞拉市（Nyala）建立平行政權。

分析人士警告，蘇丹目前實質上已處於分裂狀態，未來要重新整合恐極為困難。