葉騰帶領D66國會選舉勝出　有望成荷蘭首位同志總理

荷蘭中間派政黨領袖、38歲的葉騰（Rob Jetten）在所屬政黨民六六黨（D66）今天於國會選舉中取得驚人成果後，有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理。

葉騰在競選過程中，將自己從一位嘮叨的氣候部長，轉變為高喊「是的，我們能做到」的樂觀政治家。他過去曾為日後的奧運冠軍、荷蘭馬拉松長跑女將哈山（Sifan Hassan）擔任配速員。

法新社報導，憑藉正向的訊息和年輕的活力，葉騰將民六六黨從1個月前民調排名第5的劣勢中拉抬起來。

出口民調顯示，他以27個席次贏得大選，擊敗極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）使其位居第二，不過最終結果仍可能有變數。

隨著他的政黨有望贏得最多選票，葉騰看來將率先嘗試組建一個聯合政府，並由他出任總理。

據路透社報導，憑藉精準的訊息傳遞和激增的廣告支出，葉騰的訴求超越了他所屬民六六黨在氣候變遷和教育等傳統的社會自由主義議題，轉而深入探討移民和住房危機等具爭議性的主題。在這段過程中，他贏得了一些原先屬意右翼政黨的選民支持。

葉騰的政治生涯可謂扶搖直上。30歲時進入國會，1年後即成為民六六黨黨魁，為該黨史上最年輕的領袖。

他精心排練的台詞和書呆子風格的眼鏡，讓這位自認的怪咖在從政早期得到「機器人葉騰」（RobotJetten）這個不討喜的綽號。

但他後來透過雷射視力矯正手術摘除眼鏡，並展現出較為輕鬆的舉止，讓他在競選期間媒體曝光中給人留下深刻印象。

葉騰將成為荷蘭首位公開出櫃的領袖，不過他的性向在競選過程中並未扮演重要角色。荷蘭以對LGBTQ權利的強烈保障而聞名，且25年前荷蘭成為全球第一個將同性婚姻合法化的國家時，民六六黨正是執政聯盟的一員。