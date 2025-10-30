132人死亡！巴西血腥掃黑震驚國際 聯合國要求調查與改革

快訊

中央社／ 聖保羅29日專電

巴西里約熱內盧警方針對販毒黑幫「紅軍團」展開史上最致命的打擊行動，造成至少132人死亡，震驚國際。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）呼籲巴西政府進行全面警察制度改革與獨立調查。

綜合BBC巴西新聞網等媒體報導，全球對古柯鹼的需求在過去十年激增近50%，從1700萬人增至2500萬人。巴西作為南美毒品走私的重要中轉站，販毒黑幫如「首府第一首司令部」（PCC）與「紅軍團」（CV）藉此壯大勢力，控制港口，將勢力擴展至鄰國，甚至與歐洲黑手黨合作。

毒品貿易不僅帶來財富，也加劇暴力，巴西已不只是過境國，更成為消費市場，導致國內幫派衝突與警察行動頻繁升級。

巴西新聞網站g1指出，這場警察突襲行動動員約2500名軍警與刑警，採用戰術將嫌犯逼入叢林後圍捕，並使用無人機監控。警方表示行動目的是打擊「紅軍團」的擴張，並執行逾百項逮捕令。

官方通報顯示，至少有132人死亡，包括4名警察與128名平民。其中58人死於行動當天，另有74具屍體由居民搬運至廣場，部分屍體顯示遭槍傷或斬首。警方表示「附帶損害非常小」，但社區居民與人權團體提出質疑。

CNN巴西新聞網則引述聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）指出，長期以來，巴西警方打擊犯罪的高致死率「已被正常化」，尤其對非洲裔社群影響深遠。他強調，巴西必須打破極端暴力的循環，並呼籲建立獨立調查機制與社區支持系統。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）也表達「嚴重關切」，強調警方使用武力必須符合國際人權法，並要求立即展開調查。

里約社區活躍人士聖地牙哥（Raull Santiago）在社群媒體上記錄現場情況，形容「屍體的氣味瀰漫整個廣場」，並指出家屬在辨認屍體時的悲痛場面。

根據報導，幫派成員使用無人機投擲炸彈反擊警方，顯示衝突的科技化與升級。

巴西媒體指出，這場行動不僅揭示當地毒品問題已向全球蔓延，也凸顯警方執法與人權保障之間的緊張關係。隨著國際壓力升高，巴西政府是否會推動制度改革，仍有待觀察。

