愛丁堡台灣留學生遭圍毆　警方：3名青少年遭起訴

中央社／ 倫敦29日專電
圖為犯罪上銬示意圖。圖／AI生成
英國蘇格蘭首府愛丁堡8月底發生一起台灣留學生在公車上無端遭圍毆事件，過程被錄影、上傳網路。蘇格蘭警方今天告訴中央社，已有3名青少年被起訴。警方已結束調查。

蘇格蘭警察局（Police Scotland）一名發言人回應中央社詢問表示，警方於8月31日接獲報案，在愛丁堡東部莫瑟爾堡（Musselburgh）一帶，在一輛公車上發生一起攻擊事件；警方趕赴現場，一名29歲男子隨後被送往愛丁堡皇家醫院（Royal Infirmary ofEdinburgh）接受治療。

這名發言人指出，已有3名年輕男性因為本案遭起訴，他們分別為14、15和16歲。

據中央社了解，這3名男性是依「傷害」相關罪名遭起訴，犯行未被歸類為「仇恨犯罪」。

這起事件9月曾獲愛丁堡地方媒體報導，但未提及被害人來自台灣。當時警方調查工作仍未結束，僅有一名14歲男性遭起訴。

報導提到，受害的29歲男性在公車上先是被言語攻擊，接著被4名青少年毆打，另有一名青少年用手機錄影過程。

事件發生地點是雙層巴士的上層，時間是下午。現場除了被害人和施暴青少年，疑似沒有其他人。

根據報導，遭攻擊的29歲男性在接受治療、當天離開醫院後，在搭乘另一輛公車時，遇2名青少女走向他。這2名青少女告訴男子，她們已在網路上看到他被圍毆的影片。

據了解，這2名青少女曾語帶恐嚇告訴被害人，「我們認得出來你是誰」。

青少年暴力犯罪問題近年在英國有惡化趨勢，且施暴者趨於年輕化。根據公益組織「青少年基金會」（Youth Endowment Fund）今年7月發布的調查報告，2014至2024年因為「殺人」遭定罪的英國10至17歲青少年人數增加77%；在18至24歲區間，增加幅度為41%。相較之下，在同樣的10年期間，25歲以上因為「殺人」遭定罪的英國民眾人數未有明顯增加。

施暴者將暴力犯罪過程錄影並上傳網路，則可能導致被害人再度受創。以蘇格蘭近期案件為例，9月底愛丁堡有一名青少女遭攻擊，相關影片在社群媒體流傳，有4名涉案青少年遭起訴。8月底在丹狄（Dundee）港市，有一對外籍夫妻遭數名青少年騷擾、攻擊，事後一名12歲少女因為持有攻擊性武器遭起訴。

蘇格蘭 台灣

