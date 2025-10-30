荷蘭國會大選 出口民調：中間派領先極右派

在歐洲極右勢力日益壯大的情況下，荷蘭今天提前舉行的國會大選備受矚目。出口民調顯示，選民似乎冷落了極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders），轉而支持中間派政黨。

依據益普索（Ipsos）所做的民調，由傑騰（RobJetten）領導的中間派「民六六黨」（D66）預計可在國會150席中拿下27席，勝過懷爾德斯所屬極右派自由黨（PVV）的25席。

中間偏右的自民黨（VVD）預計將贏得23席，而左翼綠黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟 預計可取得20席。

荷蘭的出口民調通常能準確反映國會席次分布，但隨著開票結果出爐，席次仍可能有變化。

若出口民調結果獲得確認，年僅38歲、親歐的傑騰將在組閣談判之後，有望成為下任首相。

由於近期極右政黨在英國、法國及德國的聲勢上揚，這次荷蘭選舉被視為觀察極右派在歐洲勢力的風向球。