以色列黃線內大興土木 加薩臨時停火分界線恐永久化

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
以哈雖然暫時停火，但尚未獲致最終和平方案。以色列國會若通過可在約旦河西岸實施以國法律，形同併吞。歐新社
華爾街日報廿八日報導，隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永久化，將加薩走廊一分為二。

按美國總統川普的和平計畫，加薩地帶被一分為二，由黃線分隔以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯各自控制的地區。一旦國際安全部隊進駐且哈瑪斯解除武裝，以色列就該撤回加薩邊境。

不過，以色列除派員進駐既有哨所，還新建哨點、架設沙包與鐵絲網。以色列軍方官員說，部隊正架設黃色混凝土塊正式標記出邊界，目前完工進度約百分之十至廿。

針對以色列廿八日再次空襲加薩地帶，分析師說哈瑪斯正試圖在戰後的加薩走廊保留勢力。以色列軍事官員則說，正為「黃線」在未來能繼續成為防禦陣地做準備。

若哈瑪斯繼續拒絕解除武裝，美國與以色列計畫僅在以色列控制區開始重建。美國副總統范斯與川普女婿庫許納上周說，這將提供巴勒斯坦人一個安全替代居所，直至哈瑪斯放下武器為止。

為配合該計畫，以色列已在黃線一側新建水力發電設施，官員也說計畫沿著黃線新建援助中心，可提供黃線兩側的巴勒斯坦人服務。

以色列前國家安全官員戈洛夫表示，黃線為以色列提供了一個重要的選擇，可以在加薩走廊建立哈瑪斯的替代區域，「鑑於現有的替代方案很糟糕，我們需要採取一些有創意的措施」。

該名官員說，以軍在停火談判期間要求占據黃線沿線制高點，以安全地自遠處防禦分界線。儘管整條防線都適合防衛，但加薩中部的部分地區離以色列邊界相當近。目前仍有數百名哈瑪斯分子藏匿在以色列控制區的地道中，並與其指揮官維持聯繫，而哈瑪斯在加薩還有約一萬五千人，指揮系統仍完好無缺。

