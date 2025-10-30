稱士兵遭哈瑪斯偷襲 以再空轟加薩致104死

以色列廿八日指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反停火協議，總理內唐亞胡下令以軍空襲加薩，造成至少一零四人死亡。以色列隨後宣布「恢復執行停火協議」，美國總統川普則說「沒有任何事情會破壞」停火協議，哈瑪斯必須守規矩。

一名以色列軍方官員說，哈瑪斯攻擊「黃線區」後方的以軍，違反停火協議。黃線區分隔以色列控制區與加薩其他地區。該名官員說，位於加薩南部拉法地區的以軍遭火箭推進榴彈與狙擊槍的攻擊，一名以軍陣亡。

內唐亞胡辦公室聲明說，「召開安全諮詢會議後，總理已指示軍方立即對加薩走廊採取強力打擊行動」。一名美國官員向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，以色列空襲加薩前曾知會美方。

以色列隨後宣布恢復遵守停火協議，停止轟炸加薩。以色列國防部長卡茲在聲明中說，「哈瑪斯恐怖組織領導層，不管是身著西裝還是躲在隧道中的人都逃不了。任何敢對以色列士兵動手的人，手都會被砍斷」。半島電台則說，若哈瑪斯執行停火的情況讓以色列不滿，以色列仍會以其他方式讓其付出代價。

在亞洲訪問的川普在空軍一號專機上對記者說，「他們殺了一名以色列士兵，所以以色列反擊，這是應該的」。「沒有任何事情會破壞」停火協議，「哈瑪斯是中東和平非常小的一部分，他們必須守規矩」。

哈瑪斯否認部署在拉法的以軍遭到攻擊是其所為，並在聲明中表示他們持續遵守雙方的停火協議。

加薩衛生部門說，自廿八日晚間以來，以色列在加薩各地發動的空襲至少造成一零四人死亡，其中四六人為兒童，另有二五三人受傷。若自十月十日停火協議以來，以色列空襲至少奪去二一一人死亡，五九七人受傷。