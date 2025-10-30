聽新聞
稱士兵遭哈瑪斯偷襲 以再空轟加薩致104死

聯合報／ 編譯盧思綸江昱蓁／綜合報導
在加薩走廊南部城市汗尤尼斯，一名男子和他的幾個小孩29日看著遭以色列空襲全毀的房屋。以色列以哈瑪斯違反停火協議為由，28日空襲加薩。法新社
在加薩走廊南部城市汗尤尼斯，一名男子和他的幾個小孩29日看著遭以色列空襲全毀的房屋。以色列以哈瑪斯違反停火協議為由，28日空襲加薩。法新社

以色列廿八日指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反停火協議，總理內唐亞胡下令以軍空襲加薩，造成至少一零四人死亡。以色列隨後宣布「恢復執行停火協議」，美國總統川普則說「沒有任何事情會破壞」停火協議，哈瑪斯必須守規矩。

一名以色列軍方官員說，哈瑪斯攻擊「黃線區」後方的以軍，違反停火協議。黃線區分隔以色列控制區與加薩其他地區。該名官員說，位於加薩南部拉法地區的以軍遭火箭推進榴彈與狙擊槍的攻擊，一名以軍陣亡。

內唐亞胡辦公室聲明說，「召開安全諮詢會議後，總理已指示軍方立即對加薩走廊採取強力打擊行動」。一名美國官員向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，以色列空襲加薩前曾知會美方。

以色列隨後宣布恢復遵守停火協議，停止轟炸加薩。以色列國防部長卡茲在聲明中說，「哈瑪斯恐怖組織領導層，不管是身著西裝還是躲在隧道中的人都逃不了。任何敢對以色列士兵動手的人，手都會被砍斷」。半島電台則說，若哈瑪斯執行停火的情況讓以色列不滿，以色列仍會以其他方式讓其付出代價。

在亞洲訪問的川普在空軍一號專機上對記者說，「他們殺了一名以色列士兵，所以以色列反擊，這是應該的」。「沒有任何事情會破壞」停火協議，「哈瑪斯是中東和平非常小的一部分，他們必須守規矩」。

哈瑪斯否認部署在拉法的以軍遭到攻擊是其所為，並在聲明中表示他們持續遵守雙方的停火協議。

加薩衛生部門說，自廿八日晚間以來，以色列在加薩各地發動的空襲至少造成一零四人死亡，其中四六人為兒童，另有二五三人受傷。若自十月十日停火協議以來，以色列空襲至少奪去二一一人死亡，五九七人受傷。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 空襲 川普 內唐亞胡 巴勒斯坦

相關新聞

以色列黃線內大興土木 加薩臨時停火分界線恐永久化

華爾街日報廿八日報導，隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永...

以色列空襲加薩釀104死後 以軍重申將遵守停火協議

以色列昨晚以1名士兵遭到巴勒斯坦武裝分子攻擊身亡為由，對加薩走廊發動空襲，當地衛生當局稱一共造成104人喪命。以色列軍方...

當世界各國忙著巴結美國 川普卻盡全力哄他開心

美國總統川普第二任期首次訪問亞洲，踏足馬來西亞、日本和韓國，現身柬埔寨和泰國的停火協議簽署現場，會見日本天皇...

英王查理三世訪教堂 遭抗議人士質問安德魯王子醜聞

英國國王查理三世27日拜訪英格蘭1座大教堂與民眾互動時，遭到1名抗議者激烈質問其弟安德魯王子（Prince Andre...

和平談判破裂 巴基斯坦威脅殲滅阿富汗神學士

巴基斯坦與阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政權在土耳其伊斯坦堡舉行的和平談判破裂後，巴基斯坦國防部長今天威脅將「殲滅」阿富汗神學士政權

