土耳其採購20架颱風戰機 傳協議涵蓋武器配備方案

中央社／ 伊斯坦堡29日綜合外電報導

消息人士透露，土耳其向英國採購20架歐洲颱風戰機軍購案，涵蓋了完整的武器配備方案，其中包括歐洲MBDA飛彈公司製造的流星空對空飛彈與硫磺石空對地飛彈。

一位熟悉內情的消息人士今天告訴路透社，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其與英國今天在安卡拉舉行簽約儀式，這項金額達80億英鎊（約107億美元）軍購案，旨在深化雙邊關係並強化土耳其的防空實力。安卡拉當局表示，正在與卡達和阿曼洽談購買另外24架二手歐洲颱風戰機（EurofighterTyphoon）。

雖然雙方尚未正式公布細節，但部分分析家認為這筆交易價格偏高。知情人士透露：「協議內容包括完整的武器方案，包括MBDA飛彈公司的流星（Meteor）視距外空對空飛彈、先進短程空對空飛彈，以及硫磺石（Brimstone）空對地飛彈。」

此項軍購案正值近年來土耳其與西方之間關係最為融洽之際。土耳其希望藉由引進先進戰機，縮小與以色列等區域對手的軍事差距；以色列今年在中東地區發動多起空襲行動。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）及其政府表示，首批歐洲颱風戰機預定2030年交付土耳其，這項自2023年開始洽談的軍購案也包含追加採購選項。

飛彈 土耳其 軍購

