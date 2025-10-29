以色列空襲加薩釀104死後 以軍重申將遵守停火協議

以色列昨晚以1名士兵遭到巴勒斯坦武裝分子攻擊身亡為由，對加薩走廊發動空襲，當地衛生當局稱一共造成104人喪命。以色列軍方今天則表示，他們將繼續遵守加薩停火協議。

路透社報導，根據1名以色列軍事官員說法，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）違反了停火協議，對駐紮在所謂「黃線」內的以軍發動攻擊。這條線是停火協議中約定的部署線。

哈瑪斯則否認部署在加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）的以色列部隊遭到攻擊是其所為，並在聲明中表示他們持續遵守停火協議。

以色列軍方今天也發布聲明說，他們將繼續遵守停火協議，但會對「任何違反協議行為」做出強烈回應。

根據加薩衛生當局說法，以色列最新這波空襲在加薩走廊中部的布賴吉（Bureij）難民營造成5人死亡，在加薩市（Gaza City）的沙布拉區（Sabra）釀4死，在加薩走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）奪走5條人命。

正在亞洲進行訪問的美國總統川普（DonaldTrump）今天在空軍一號上對媒體記者表示，以色列空襲加薩並未令美國支持的停火協議受到威脅。

他說：「據我了解，他們（哈瑪斯）殺害了1名以色列士兵，因此以色列回擊，他們也應該回擊。」

川普還表示，「沒有任何事情會危及」停火協議。他說：「你必須了解，哈瑪斯只是中東和平中很小的一部分，他們也必須檢點。」