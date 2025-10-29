英王查理三世訪教堂 遭抗議人士質問安德魯王子醜聞

英國國王查理三世27日拜訪英格蘭1座大教堂與民眾互動時，遭到1名抗議者激烈質問其弟安德魯王子（Prince Andrew）與已故美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

路透社報導，查理三世（King Charles III）在西密德蘭郡（West Midlands）大城伯明罕（Birmingham）附近的利赤菲大教堂（Lichfield Cathedral）外與群眾互動時，現場可聽到1名男子高喊：「你知道安德魯和艾普斯坦的事有多久了？」

多年來安德魯的行為及他與艾普斯坦的關係受到外界檢視，現年65歲的安德魯本月宣布放棄使用約克公爵（Duke of York）頭銜後，英國社會對於他及王室對相關事件知情程度出現愈來愈大質疑聲浪。

美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控安德魯在她青少年時期對她性虐待，並於今年4月自殺身亡。她的回憶錄本月出版，內容再度引發外界對相關議題的強烈反彈。

安德魯一貫否認朱弗里的說法，但他在2022年支付1筆金額未公開的和解金，解決朱弗里在美國提起的訴訟。

有媒體報導，安德魯曾在2011年要求1名隨扈員警尋找朱弗里的負面消息。英國警方正對此進行調查。

查理三世拜訪利赤菲大教堂當天，現場抗議人士也喊出：「你們有要求警方掩護安德魯嗎？」「應該允許國會議員在下議院與王室成員辯論嗎？」

查理三世則未留意示威者，而是繼續與其他民眾互動。