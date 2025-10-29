和平談判破裂 巴基斯坦威脅殲滅阿富汗塔利班

快訊

中央社／ 伊斯蘭馬巴德/喀布爾29日綜合外電報導
巴基斯坦國防部長阿瑟夫。（美聯社資料照片）

巴基斯坦阿富汗塔利班政權在土耳其伊斯坦堡舉行的和平談判破裂後，巴基斯坦國防部長今天威脅將「殲滅」阿富汗塔利班政權。

路透社報導，巴基斯坦資訊部長今天凌晨說，在土耳其伊斯坦堡舉行的停火談判未能達成「可行解決方案」，打擊兩國邊境在10月爆發致命衝突後的區域和平。

據消息人士指出，談判破局源於雙方無法就據稱盤據阿富汗、並以當地為基地攻擊巴基斯坦安全部隊的武裝團體問題達成共識，巴基斯坦對此大為震怒。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）在社群平台X發文表示：「巴基斯坦無須動用全部武器庫的一小部分，也足以徹底殲滅塔利班政權，將他們趕回山洞藏匿。」

塔利班政權及阿富汗國防部並未立即對此發表回應。

這兩個南亞鄰國10月在邊境爆發衝突，導致數十人身亡，這是塔利班2021年重新掌控阿富汗以來，雙方最嚴重的暴力衝突。

