澳警研發AI解讀Z世代暗語 助破獵童訊息網

澳洲警方今天表示，他們正與軟體巨擘微軟合作研發人工智慧（AI）原型工具，協助破解網路獵手（online predators）以大量Z世代流行用語與表情符號「加工」過的訊息。

法新社報導，澳洲聯邦警署（Australian FederalPolice, AFP）署長巴瑞特（Krissy Barrett）表示，社群媒體已變成霸凌、性剝削、激進化的溫床。

她說，警方正與軟體巨擘微軟（Microsoft）合作，研發一款工具來破解訊息內容，扒開它們看似無害的表情符號和流行用語等外衣，看懂暗藏其中的惡毒真面目。

巴瑞特說，澳洲警方與微軟研發的「這套原型工具的目標，是讓我們的團隊能更快、更早拯救兒童免受傷害」。

巴瑞特也警告，所謂「犯罪網紅」（crimefluencers）正在興起，這些網路獵手善用社群媒體技巧，鎖定年輕和易受傷害的使用者，「他們的受害者多半是青春期前兒童或青少女」。

澳洲政府將自12月10日起，強制臉書（Facebook）、Instagram與TikTok等社群平台移除16歲以下用戶。

全球各地主管機關都在苦思如何因應社群媒體帶來的風險，各界高度關注澳洲這項全面新規能否奏效。