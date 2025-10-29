美防長晤日防相 稱同盟關係是嚇阻中國大陸侵略關鍵

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美日同盟對「嚇阻中國軍事侵略」至關重要。日本防衛大臣小泉進次郎則證實將加速達成防衛支出目標的計畫。

法新社報導，美國總統川普昨天首度與日本新任首相高市早苗面對面會談，安全議題是一大重點。

赫格塞斯今天與小泉進次郎在東京會談時表示：「為因應區域突發事件和維護我們國家安全，我們期待與日本肩並肩，持續強化同盟關係。」

韓聯社提到，赫格塞斯在聯合記者會上說：「我們（美日）同盟對於嚇阻中國軍事侵略、應對突發事件及維護我們國家安全至關重要。」

高市早苗上週表示，她的政府將在本會計年度實現國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的目標，較原計畫提早兩年達成。

美國希望日本增加軍費，甚至可能追上北大西洋公約組織（NATO）會員國6月承諾將比重增至GDP的5%。目前約有6萬名美軍駐日。

小泉進次郎今天證實日本計劃加速達成目標。

他在東京告訴赫格塞斯：「我們將採取措施，在本會計年度內達到GDP的2%水準，而且（比原定計畫）更早實現。」

他也說：「鑒於日本周邊地區的飛彈能力大幅提升，我認為不斷強化飛彈防禦能力至關重要。」

路透社報導，赫格塞斯在聯合記者會上表示，他樂見日本計劃提升國防支出，這是「往前邁出重要一步」，但被問到是否向小泉進次郎提出有關日本國防開支的具體數字目標時說：「美國確實沒有向日本提出任何要求。」