美防長晤日防相 稱同盟關係是嚇阻中國大陸侵略關鍵

中央社／ 東京29日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美日同盟對「嚇阻中國軍事侵略」至關重要。日本防衛大臣小泉進次郎則證實將加速達成防衛支出目標的計畫。

法新社報導，美國總統川普昨天首度與日本新任首相高市早苗面對面會談，安全議題是一大重點。

赫格塞斯今天與小泉進次郎在東京會談時表示：「為因應區域突發事件和維護我們國家安全，我們期待與日本肩並肩，持續強化同盟關係。」

韓聯社提到，赫格塞斯在聯合記者會上說：「我們（美日）同盟對於嚇阻中國軍事侵略、應對突發事件及維護我們國家安全至關重要。」

高市早苗上週表示，她的政府將在本會計年度實現國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的目標，較原計畫提早兩年達成。

美國希望日本增加軍費，甚至可能追上北大西洋公約組織（NATO）會員國6月承諾將比重增至GDP的5%。目前約有6萬名美軍駐日。

小泉進次郎今天證實日本計劃加速達成目標。

他在東京告訴赫格塞斯：「我們將採取措施，在本會計年度內達到GDP的2%水準，而且（比原定計畫）更早實現。」

他也說：「鑒於日本周邊地區的飛彈能力大幅提升，我認為不斷強化飛彈防禦能力至關重要。」

路透社報導，赫格塞斯在聯合記者會上表示，他樂見日本計劃提升國防支出，這是「往前邁出重要一步」，但被問到是否向小泉進次郎提出有關日本國防開支的具體數字目標時說：「美國確實沒有向日本提出任何要求。」

相關新聞

泰國知名鼻通遭微生物污染 當局籲民眾謹慎使用

泰國食藥局表示，一款知名鼻通品牌受微生物污染，不符合安全標準。據相關法條，這項產品被視為非標準草藥產品，生產商將被處以最...

抹茶爆紅假貨滿天飛 西方還推詭異「分級」日本人傻眼

各種口味抹茶飲品在全球大受歡迎，導致日本抹茶供不應求，一些日本老牌抹茶廠商苦於對抗充斥市面的假貨和次級品；西方國家還搞出一套抹茶「分級」，也讓日本人傻眼。其實優質抹茶產量本就稀少，加上對文化的堅持，抹茶爆紅，對於職人來說心情相當複雜...

外媒看APEC川習會 南韓成地緣中介者、台灣卻變圈外人

APEC峰會登場在即，南韓三大報以「世紀談判」形容美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能的會晤，以及李在明與川普的雙邊會談。韓媒指出，這場外交交疊帶來三項與台灣息息相關的隱憂：台海議題可能被納入美中交易框架、盟友疲勞削弱亞太聯防，以及北韓變數分散美方注意力。當韓國在地緣博弈中成為橋梁，台灣卻可能被推向邊緣。

以色列重啟轟炸加薩釀20死！以總理下令「強力打擊」美國回應了

CNN報導，以色列指控哈瑪斯襲擊以軍、捏造發現以色列人質影片，以總理內唐亞胡28日以違反停火協議為由，下令對加薩發動空襲...

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

紐約時報28日報導，美國國防部長赫塞斯當天說，川普政府已對被控走私毒品的船隻發動又一輪致命打擊，27日在東太平洋擊殺4艘...

聯合國秘書長：攝氏1.5度防線失守 氣候災難已不可避免

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西登場，聯合國秘書長古特瑞斯廿八日接受衛報...

