快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

以色列空襲釀38死 川普：沒有任何事會危及加薩停火

中央社／ 加薩市29日綜合外電報導

以色列加薩地區發動空襲，並指控哈瑪斯（Hamas）違反停火後，美國總統川普今天表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。

川普為以色列的行動辯護表示，「如果以軍士兵被殺害，以色列應該回擊」，但他同時強調「沒有任何事會危及停火」。

川普搭乘「空軍一號」在亞洲訪問期間對記者表示：「他們殺了一名以色列士兵，所以以色列進行反擊，這是應該的。」

美國副總統范斯（JD Vance）則表示，儘管發生「零星衝突」，停火仍在維持中。

「我們知道哈瑪斯或加薩境內的其他人攻擊了一名以軍士兵…但我認為總統推動的和平仍將維持。」

加薩民防機構表示，以軍昨天發動的空襲造成至少38人喪生。

以色列國防部長指責哈瑪斯攻擊以軍後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令對加薩進行「強力打擊」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）未具體說明攻擊事件發生地點，哈瑪斯則表示，其戰士「與拉法（Rafah）的槍擊事件無關」，並重申其遵守美國斡旋停火協議的承諾。

以色列 加薩 哈瑪斯

延伸閱讀

川普會犧牲台灣 取悅習近平？

川普結束日本行赴韓國 正面評價日相高市早苗

川普稱將在不遠將來會金正恩 北韓尚未回應邀請

攸關美韓同盟未來 川普李在明峰會關鍵議題一次看

相關新聞

泰國知名鼻通遭微生物污染 當局籲民眾謹慎使用

泰國食藥局表示，一款知名鼻通品牌受微生物污染，不符合安全標準。據相關法條，這項產品被視為非標準草藥產品，生產商將被處以最...

抹茶爆紅假貨滿天飛 西方還推詭異「分級」日本人傻眼

各種口味抹茶飲品在全球大受歡迎，導致日本抹茶供不應求，一些日本老牌抹茶廠商苦於對抗充斥市面的假貨和次級品；西方國家還搞出一套抹茶「分級」，也讓日本人傻眼。其實優質抹茶產量本就稀少，加上對文化的堅持，抹茶爆紅，對於職人來說心情相當複雜...

外媒看APEC川習會 南韓成地緣中介者、台灣卻變圈外人

APEC峰會登場在即，南韓三大報以「世紀談判」形容美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能的會晤，以及李在明與川普的雙邊會談。韓媒指出，這場外交交疊帶來三項與台灣息息相關的隱憂：台海議題可能被納入美中交易框架、盟友疲勞削弱亞太聯防，以及北韓變數分散美方注意力。當韓國在地緣博弈中成為橋梁，台灣卻可能被推向邊緣。

以色列重啟轟炸加薩釀20死！以總理下令「強力打擊」美國回應了

CNN報導，以色列指控哈瑪斯襲擊以軍、捏造發現以色列人質影片，以總理內唐亞胡28日以違反停火協議為由，下令對加薩發動空襲...

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

紐約時報28日報導，美國國防部長赫塞斯當天說，川普政府已對被控走私毒品的船隻發動又一輪致命打擊，27日在東太平洋擊殺4艘...

聯合國秘書長：攝氏1.5度防線失守 氣候災難已不可避免

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西登場，聯合國秘書長古特瑞斯廿八日接受衛報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。