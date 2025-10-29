以色列空襲釀38死 川普：沒有任何事會危及加薩停火
以色列對加薩地區發動空襲，並指控哈瑪斯（Hamas）違反停火後，美國總統川普今天表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。
川普為以色列的行動辯護表示，「如果以軍士兵被殺害，以色列應該回擊」，但他同時強調「沒有任何事會危及停火」。
川普搭乘「空軍一號」在亞洲訪問期間對記者表示：「他們殺了一名以色列士兵，所以以色列進行反擊，這是應該的。」
美國副總統范斯（JD Vance）則表示，儘管發生「零星衝突」，停火仍在維持中。
「我們知道哈瑪斯或加薩境內的其他人攻擊了一名以軍士兵…但我認為總統推動的和平仍將維持。」
加薩民防機構表示，以軍昨天發動的空襲造成至少38人喪生。
以色列國防部長指責哈瑪斯攻擊以軍後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令對加薩進行「強力打擊」。
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）未具體說明攻擊事件發生地點，哈瑪斯則表示，其戰士「與拉法（Rafah）的槍擊事件無關」，並重申其遵守美國斡旋停火協議的承諾。
