美特工重金利誘馬杜洛機師策反 美媒揭行動細節

美聯社報導，美國聯邦特工羅培茲（Edwin Lopez）曾以重金引誘委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的首席機師策反，試圖說服他將總統專機開到美方能夠逮捕馬杜洛的地點。

據報導，這名機師是委內瑞拉將軍維列加斯（Bitner Villegas），羅培茲在一次秘密會面中向他承諾，只要合作就能一夜致富，還能受到數百萬同胞愛戴。

當時對話氣氛緊張，機師最後沒有表態，但還是把自己的手機號碼留給羅培茲，顯示他或許願意協助美國政府的跡象。隨後的16個月裡，即便羅培茲在7月退休，仍透過加密通訊應用程式與機師保持聯繫。

這段不為人知、充滿懸疑色彩的故事具備冷戰間諜驚悚片所有要素，包括豪華的私人飛機、機場機庫的秘密會面、高風險的外交斡旋，以及對馬杜洛重要部下的拉攏；最後甚至有一場設局，目的是讓馬杜洛對機師的忠誠產生懷疑。

更廣泛來看，這項計謀揭示美國多年來試圖推翻馬杜洛的程度，而且往往手法倉促。美方指控馬杜洛讓富藏石油的委國民主崩壞，並且為毒販、恐怖組織及古巴共產黨政權提供關鍵支持。

美國總統川普重返白宮後對委國立場更加強硬，今夏向加勒比海地區部署數千名軍人、攻擊直升機及軍艦，針對涉嫌從委內瑞拉走私古柯鹼的漁船展開打擊。美軍在13次空襲行動中擊斃至少57人，其中幾次是在東太平洋。

川普本月授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行秘密行動，美國政府先前將馬杜洛涉聯邦販毒指控的懸賞金額加倍。羅培茲也試圖以此利誘，他在8月7日傳給機師的訊息中寫道：「我還在等你的答覆。」同時附上司法部發布懸賞金提高至5000萬美元（約新台幣15億元）的新聞稿連結。

這個計畫以失敗告終，相關細節來自3名美國現任與前任官員及馬杜洛1名政敵的採訪，他們因未獲授權發言或擔心揭露後遭報復而要求匿名。美聯社也檢視並確認羅培茲與機師之間的簡訊往來。

根據知情官員說法，這個計畫萌生於2024年4月24日，當時一名線人向美國駐多明尼加大使館提供有關馬杜洛專機在多明尼加維修的情報。

當時羅培茲在大使館任職，同時也是國土安全調查處（HSI）探員，他深知維修一事可能因涉及美製零件的採購而違反制裁規定，馬杜洛專機可被扣押。

羅培茲進一步調查，發現馬杜洛派遣5名機師取回這些飛機，包括維列加斯。於是羅培茲的人馬設法在機場機庫找這些機師「聊聊」，假裝不知道他們經常為馬杜洛及其他高層官員駕駛專機。

知情官員透露，羅培茲將頭號目標維列加斯留到最後，起初閒聊維列加斯載過哪些名人、軍旅經歷以及持有哪種噴射機執照。約15分鐘後，維列加斯開始變得緊張，雙腿也開始發抖。

羅培茲最後拋出邀約，以重金利誘維列加斯協助將馬杜洛送到美國手中，地點可自選，包括多明尼加、波多黎各或美軍在古巴關達那摩灣（GuantanamoBay）基地。維列加斯當場並無表態，但離去前給了手機號碼。

美國國土安全部和國務院未發表評論。委內瑞拉政府未回應置評請求。