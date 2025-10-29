快訊

泰國知名鼻通遭微生物污染 當局籲民眾謹慎使用

中央社／ 曼谷29日專電
泰國知名鼻通遭微生物污染。示意圖。中央社
泰國知名鼻通遭微生物污染。示意圖。中央社

泰國藥局表示，一款知名鼻通品牌受微生物污染，不符合安全標準。據相關法條，這項產品被視為非標準草藥產品，生產商將被處以最高2年監禁或最高20萬泰銖的罰鍰。當局提醒民眾購買或使用此類草藥產品時務必謹慎。

泰國「鮮新聞」（Khaosod）和「民族報」（TheNation）今天報導，泰國食品藥物管理局（FDA）表示，鼻通品牌「鴻泰（2號配方）」在微生物污染測試中未能符合標準，可能危及消費者安全。

泰國知名鼻通品牌「鴻泰」被視為提神小物，也被稱爲「泰天鵝」，是外國觀光客來泰國必買的伴手禮，深受許多遊客喜愛。

報導指出，這項草藥產品已於2021年註冊，為了保護消費者權益，泰國食藥局認為有必要公開檢查結果

根據草藥產品法，這項產品被視為非標準草藥產品，生產者將被處以不超過2年監禁，或不超過20萬泰銖的罰款，或兩者併罰。

泰國食藥局提醒民眾，購買或使用此類草藥產品時務必謹慎。食藥局目前正考慮依法對廠商採取法律行動。

出產這款鼻通的鴻泰公司發表道歉聲明，宣布已召回20萬支未通過食藥局檢驗的鼻通，並準備銷毀這些產品。

鴻泰公司澄清，這批有問題的產品批號為000332，生產日期是2024年12月9日，有效期至2027年12月8日，並強調其餘批次產品暫未發現異常。

泰國 藥局 品牌

