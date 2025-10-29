日美防長29日會談 加強同盟防衛合作

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）排定今天在東京與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談。日方正致力強化自身防禦態勢，並鞏固與美長達數十年的同盟關係。

路透社報導，前一天，日本首相高市早苗告訴來訪的美國總統川普（Donald Trump）說，她決心提升日本的防衛能力，並盼日美共建「新黃金時代」。

日本是美軍海外駐軍人數最多的國家，駐有一艘航空母艦、一支陸戰隊遠征軍，以及數十架戰鬥機。

高市上週在施政演說中指出，政府計劃在截至2026年3月的本財年，將國防支出在國內生產毛額（GDP）的占比從目前的約1.8%增加至2%。

這比原定計畫提早兩年，但仍未達北大西洋公約組織（NATO）在2035年前將國防投資占比提升至GDP5%的最新承諾。

日本認為，受中國軍事擴張、北韓飛彈和核子計畫等區域不穩定因素影響，當前周邊安全環境已成為二戰結束以來最為嚴峻的時期。

