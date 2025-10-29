挪威揭中國大陸製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
挪威首都奧斯陸（Oslo）的公共運輸業者今天指出，部分來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，即其軟體可能讓製造商或惡意人士遠端控制車輛。
法新社報導，奧斯陸的交通營運商Ruter表示，他們今年夏季測試了兩輛電動巴士，一輛由中國宇通客車製造，另一輛由荷蘭VDL集團製造。
測試結果顯示，中國製造的巴士內含一張SIM卡，使製造商能夠遠端安裝軟體更新，這樣的設計存在被入侵的風險，而荷蘭製造的巴士則沒有這項功能。
Ruter主管詹森（Bernt Reitan Jenssen）向挪威廣播公司（NRK）表示：「我們發現任何連接網路的東西都存在風險，巴士也不例外。」
他說：「供應商可能有能力遠端控制巴士，其他外部力量也可能入侵這個供應鏈並干擾巴士。」
Ruter指出，目前正在開發一套數位防火牆系統，以防範這種問題。
挪威政府也表示正著手研究此議題。
挪威交通部長納加德（Jon-Ivar Nygard）對NRK表示：「對於使用沒有安全合作關係國家的巴士所帶來的風險，我們要全面進行評估。」
Ruter目前在奧斯陸及周邊地區運營約300輛中國製電動巴士，目前尚不清楚其中是否有任何車輛存在這種安全漏洞。
宇通客車對置評請求未立即回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言