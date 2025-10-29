快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

挪威揭中國大陸製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制

中央社／ 奧斯陸28日綜合外電報導

挪威首都奧斯陸（Oslo）的公共運輸業者今天指出，部分來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，即其軟體可能讓製造商或惡意人士遠端控制車輛。

法新社報導，奧斯陸的交通營運商Ruter表示，他們今年夏季測試了兩輛電動巴士，一輛由中國宇通客車製造，另一輛由荷蘭VDL集團製造。

測試結果顯示，中國製造的巴士內含一張SIM卡，使製造商能夠遠端安裝軟體更新，這樣的設計存在被入侵的風險，而荷蘭製造的巴士則沒有這項功能。

Ruter主管詹森（Bernt Reitan Jenssen）向挪威廣播公司（NRK）表示：「我們發現任何連接網路的東西都存在風險，巴士也不例外。」

他說：「供應商可能有能力遠端控制巴士，其他外部力量也可能入侵這個供應鏈並干擾巴士。」

Ruter指出，目前正在開發一套數位防火牆系統，以防範這種問題。

挪威政府也表示正著手研究此議題。

挪威交通部長納加德（Jon-Ivar Nygard）對NRK表示：「對於使用沒有安全合作關係國家的巴士所帶來的風險，我們要全面進行評估。」

Ruter目前在奧斯陸及周邊地區運營約300輛中國製電動巴士，目前尚不清楚其中是否有任何車輛存在這種安全漏洞。

宇通客車對置評請求未立即回應。

巴士 挪威 電動

延伸閱讀

荷蘭政府接管安世半導體 傳因憂歐洲業務遭拆解

探訪北陸小京都！教你怎麼玩日本金澤

和平獎結果提前外洩？Polymarket異常波動、有人押中大賺200萬

諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統

相關新聞

外媒看APEC川習會 南韓成地緣中介者、台灣卻變圈外人

APEC峰會登場在即，南韓三大報以「世紀談判」形容美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能的會晤，以及李在明與川普的雙邊會談。韓媒指出，這場外交交疊帶來三項與台灣息息相關的隱憂：台海議題可能被納入美中交易框架、盟友疲勞削弱亞太聯防，以及北韓變數分散美方注意力。當韓國在地緣博弈中成為橋梁，台灣卻可能被推向邊緣。

以色列重啟轟炸加薩釀20死！以總理下令「強力打擊」美國回應了

CNN報導，以色列指控哈瑪斯襲擊以軍、捏造發現以色列人質影片，以總理內唐亞胡28日以違反停火協議為由，下令對加薩發動空襲...

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

紐約時報28日報導，美國國防部長赫塞斯當天說，川普政府已對被控走私毒品的船隻發動又一輪致命打擊，27日在東太平洋擊殺4艘...

聯合國秘書長：攝氏1.5度防線失守 氣候災難已不可避免

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西登場，聯合國秘書長古特瑞斯廿八日接受衛報...

應對極端氣候…蓋茲：應改善民眾福祉 而非聚焦降溫

微軟創辦人兼慈善家蓋茲廿八日呼籲全球領袖，應在ＣＯＰ30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對策，將重點放在改善民眾福祉，提升...

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。