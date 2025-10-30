巴西大舉圍剿里約毒梟 街頭宛如戰場至少64死

巴西警方今天在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）貧民窟大舉掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動，屍體堆積四處、街頭宛如戰場，至少造成64人死亡。

法新社表示，這場圍剿出動多達2500名全副武裝警力，同時還動用裝甲車、直升機及無人機，目標鎖定里約北方兩處貧民窟中的毒梟集團。

掃蕩開始數小時後，里約國際機場附近仍有激烈槍聲，多處出現濃煙與火災，商家緊急拉下鐵門，居民四處躲避。警方指稱，毒梟甚至動用無人機反擊。

里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）形容，這次佩尼亞街區（Complexo da Penha）與阿萊芒街區（Complexo do Alemao）的掃蕩是該州規模最大的一次。中央政府表示，這波行動重挫企圖擴張勢力的大型毒梟集團「紅色司令部」（Comando Vermelho）。

卡斯楚表示，已有60名疑似幫派份子喪命。州政府內部人士透露，4名警察也因此殉職。截至今天傍晚，掃蕩行動仍在持續。

巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。

卡斯楚在社群平台X發布的影片顯示，1架疑似幫派操控的無人機自雲端發射爆裂物。「這就是里約警方面對的犯罪手段：無人機空投炸彈。我們面臨的挑戰就是如此規模。這不只是一般犯罪，而是毒品恐攻。」

福音派牧師、國會議員維艾拉（Henrique Vieira）在X強烈譴責這次行動，批評州政府「把貧民窟當作敵對領土，恣意開槍殺人」。

聯合國人權辦公室對此事表達「震驚」。「這種致命作為，進一步惡化警察在巴西弱勢社區行動所導致的極端傷亡情況。」

聯合國官員表示，「我們提醒當局必須遵守國際人權法，並呼籲立即展開有效調查。」

里約州議會人權委員會主席、議員蒙泰羅（DaniMonteiro）表示，委員會將嚴正要求釐清事件內容。「這場行動再度把里約貧民窟變成戰爭與野蠻的舞台。」

巴西警方掃蕩貧民窟犯罪時有所聞，但這是歷年來最慘重的一次，先前紀錄是2021年行動所造成的28人死亡。

