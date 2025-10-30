快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

巴西大舉圍剿里約毒梟 街頭宛如戰場至少64死

中央社／ 里約熱內盧28日綜合外電報導

巴西警方今天在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）貧民窟大舉掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動，屍體堆積四處、街頭宛如戰場，至少造成64人死亡。

法新社表示，這場圍剿出動多達2500名全副武裝警力，同時還動用裝甲車、直升機及無人機，目標鎖定里約北方兩處貧民窟中的毒梟集團。

掃蕩開始數小時後，里約國際機場附近仍有激烈槍聲，多處出現濃煙與火災，商家緊急拉下鐵門，居民四處躲避。警方指稱，毒梟甚至動用無人機反擊。

里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）形容，這次佩尼亞街區（Complexo da Penha）與阿萊芒街區（Complexo do Alemao）的掃蕩是該州規模最大的一次。中央政府表示，這波行動重挫企圖擴張勢力的大型毒梟集團「紅色司令部」（Comando Vermelho）。

卡斯楚表示，已有60名疑似幫派份子喪命。州政府內部人士透露，4名警察也因此殉職。截至今天傍晚，掃蕩行動仍在持續。

巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。

卡斯楚在社群平台X發布的影片顯示，1架疑似幫派操控的無人機自雲端發射爆裂物。「這就是里約警方面對的犯罪手段：無人機空投炸彈。我們面臨的挑戰就是如此規模。這不只是一般犯罪，而是毒品恐攻。」

福音派牧師、國會議員維艾拉（Henrique Vieira）在X強烈譴責這次行動，批評州政府「把貧民窟當作敵對領土，恣意開槍殺人」。

聯合國人權辦公室對此事表達「震驚」。「這種致命作為，進一步惡化警察在巴西弱勢社區行動所導致的極端傷亡情況。」

聯合國官員表示，「我們提醒當局必須遵守國際人權法，並呼籲立即展開有效調查。」

里約州議會人權委員會主席、議員蒙泰羅（DaniMonteiro）表示，委員會將嚴正要求釐清事件內容。「這場行動再度把里約貧民窟變成戰爭與野蠻的舞台。」

巴西警方掃蕩貧民窟犯罪時有所聞，但這是歷年來最慘重的一次，先前紀錄是2021年行動所造成的28人死亡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

里約 巴西 規模

延伸閱讀

中光電積極擴產無人機

義美總經理高志明現身新纖無人機青創基地動土 引爆合作聯想

180度大反轉：川普取消對巴西的懲罰性關稅

無人機族群 法人看好

相關新聞

稱士兵遭哈瑪斯偷襲 以再空轟加薩致104死

以色列廿八日指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反停火協議，總理內唐亞胡下令以軍空襲加薩，造成至少一零四人死亡。以色列隨後宣布「...

以色列黃線內大興土木 加薩臨時停火分界線恐永久化

華爾街日報廿八日報導，隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永...

以色列空襲加薩釀104死後 以軍重申將遵守停火協議

以色列昨晚以1名士兵遭到巴勒斯坦武裝分子攻擊身亡為由，對加薩走廊發動空襲，當地衛生當局稱一共造成104人喪命。以色列軍方...

當世界各國忙著巴結美國 川普卻盡全力哄他開心

美國總統川普第二任期首次訪問亞洲，踏足馬來西亞、日本和韓國，現身柬埔寨和泰國的停火協議簽署現場，會見日本天皇...

英王查理三世訪教堂 遭抗議人士質問安德魯王子醜聞

英國國王查理三世27日拜訪英格蘭1座大教堂與民眾互動時，遭到1名抗議者激烈質問其弟安德魯王子（Prince Andre...

和平談判破裂 巴基斯坦威脅殲滅阿富汗神學士

巴基斯坦與阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政權在土耳其伊斯坦堡舉行的和平談判破裂後，巴基斯坦國防部長今天威脅將「殲滅」阿富汗神學士政權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。