以色列重啟轟炸加薩釀20死！以總理下令「強力打擊」美國回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
28日從以色列南部可見以軍在加薩北部地區發射的照明彈。美聯社
28日從以色列南部可見以軍在加薩北部地區發射的照明彈。美聯社

CNN報導，以色列指控哈瑪斯襲擊以軍、捏造發現以色列人質影片，以總理內唐亞胡28日以違反停火協議為由，下令對加薩發動空襲，造成至少20人喪生。哈瑪斯駁斥指控，稱仍致力維持協議，並反控以方違約將推遲歸還人質遺體。美國副總統范斯則回應「協議仍維持」。這波打擊是美國川普政府斡旋促成以哈停火後的最新考驗。

以哈在美方斡旋下自10月10日起正式停火，隨後雙方持續互控違反協議。

內唐亞胡辦公室28日在簡短聲明中表示，他已指示軍方對加薩地帶展開「立即且強力的打擊」。一名美國官員向CNN透露，美方已接獲以色列通知，得知即將執行加薩空襲的決定。

一名以色列軍方官員指出，哈瑪斯對「黃線區」以後的以軍發動攻擊，該線分隔以色列控制區與加薩其他地區。這名官員表示，位於加薩南部拉法地區的以軍部隊遭到火箭推進榴彈與狙擊槍攻擊。

根據加薩衛生當局，以軍最新空襲至少造成20人喪生。

哈瑪斯譴責以色列行動，稱此舉違反停火協議，並否認攻擊以軍士兵。不過，仍表示將繼續遵守停火協議。但在內唐亞胡宣布將對加薩發動新一輪空襲後，哈瑪斯軍翼卡薩姆旅宣布，將因以色列違約而延後原訂於28日交還的一具在加薩南部尋獲的人質遺體。

路透報導，儘管最新衝突升溫，范斯表示協議持續生效，他告訴媒體，「這不代表之後不會再有零星衝突。我們知道哈瑪斯或加薩境內其他勢力攻擊一名以色列士兵，我們預期以方會有所回應，但我認為川普總統促成的和平仍會維持下去。」

加薩 以色列 哈瑪斯

