美國防部準助理部長：與台日韓合作 強化集體安全

中央社／ 華盛頓28日專電

美國國防部負責太空政策的助理部長提名人柏柯維茲今天表示，中國試圖削弱美國在太空領域的既有優勢；擁有共同價值的盟友及夥伴是美國競爭優勢，他將致力和相關各方密切合作，探討如何強化嚇阻與集體安全。

美國聯邦參議院軍事委員會今天針對國防部太空政策助理部長等人事案舉行聽證會。參議員巴德（TedBudd）問及，若提名獲確認，未來計劃如何與日本、韓國及台灣等亞洲盟友、夥伴合作，確保他們能建立強健的太空能力，並使美國能與他們的系統整合。

對此，柏柯維茲（Marc J. Berkowitz）回應表示，擁有共同價值與利益的盟友、國際夥伴是美國的競爭優勢，若提名獲確認，他將設法和所有相關各方密切合作，探討美國盟友和夥伴如何能在防衛負擔、強化嚇阻與集體安全等方面做出貢獻，同時也在過程中，「促進我們政策與行動的一致性，並提升彼此的協同作戰能力」。

柏柯維茲也在開場聲明指出，美國當前的威脅環境極其複雜且危險，「我們的對手，特別是中國，已部署並運用各類太空、反太空及飛彈能力，企圖削弱我們在太空領域的既有優勢」，並挑戰美國的行動自由，危及美軍及其行動，對美國本土構成威脅。

外電先前報導，太空已成為軍事競爭日益激烈的領域，愈來愈多對通訊、飛彈預警及戰場情報至關重要的衛星，面臨來自全球主要太空強權的威脅。

更精確地操控太空船並整合國際聯盟，已成為全球太空競賽的關鍵戰場，美國與盟國正面臨來自中國與俄羅斯的激烈競爭。

美國國防 太空 國防部

