以色列下令轟加薩 美副總統范斯：停火協議持續有效

以色列今天稍早指控哈瑪斯攻擊以軍部隊並下令空襲加薩走廊，美國副總統范斯對此表示，儘管出現「零星衝突」，但加薩走廊（Gaza Strip）停火協議仍持續有效。

法新社報導，范斯（JD Vance）今天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「停火協議持續有效，但不代表不會有小規模衝突。」

白宮稍後也在社群媒體上轉發范斯這段談話內容。

范斯指出：「我們知道哈瑪斯（Hamas）或其他在加薩的組織攻擊以色列國防軍（IDF）1名軍人。我們評估以色列會做出回應，但我認為總統（川普）促成的和平將會持續下去。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早下令對加薩走廊展開「強力打擊」後，加薩民防機構指出，針對加薩幾處的襲擊已造成至少9人喪生。