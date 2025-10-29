快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

颶風美莉莎登陸牙買加 加勒比海地區7人喪命

中央社／ 金斯敦28日綜合外電報導

颶風美莉莎（Hurricane Melissa）今天挾強風豪雨登陸牙買加，外媒指這是全球今年來最猛烈的熱帶風暴。日益惡劣的天氣狀況已造成加勒比海地區7人喪命。

法新社報導，5級颶風美莉莎正緩慢穿過加勒比海，目前持續風速高達每小時約295公里，帶來毀滅性洪災和可能危害人命的天氣狀況。

美國國家颶風中心（NHC）示警說：「這是極其危險且危及人身安全的情況」，敦促當地民眾務必留在安全場所，盡量遠離窗戶，包括颶風眼經過時，出現短暫的風平浪靜也不能掉以輕心。

美莉莎的持續風速甚至超越近代許多大型颶風，包括2005年重創美國紐奧良市的卡崔娜颶風（HurricaneKatrina）。

聯合國世界氣象組織（WMO）人員方坦（Anne-Claire Fontan）指出：「對牙買加而言，這將是本世紀以來最猛烈的風暴。」

據報導，日益惡劣的天氣狀況已造成加勒比海地區7人喪命，包含牙買加3人、海地3人和多明尼加1人，官員擔憂許多民眾不顧政府呼籲，未前往安全場所避難。

牙買加地方政府部長麥肯錫（Desmond McKenzie）稍早表示，全島約有880個避難所待命，目前僅收容133位民眾，並再次呼籲民眾盡快前往高處，「牙買加人民，現在不是逞強的時候」。

在牙買加首都金斯敦與家人共度災情的民眾威莫特（Ishack Wilmot）告訴法新社，他們全家還算安全，但夜間已停電且無水可用。「風勢愈來愈大，陣陣強風不斷。即使離颶風眼有段距離，外面天氣狀況依然非常猛烈、吵雜。」

牙買加紅十字會（Red Cross）在當地基礎設施受損前持續發放飲用水和衛生用品包，並表示美莉莎「緩慢移動」更讓民眾憂心忡忡。

美莉莎預計今天稍後轉撲古巴東部。

法新社分析美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料後指出，美莉莎是今年全球紀錄中最強大的熱帶風暴，不論風速或氣壓都是威力最強，甚至超過9月橫掃東亞、每小時風速達267公里的超級颱風樺加沙（Ragasa）。

颶風 加勒比海地區

延伸閱讀

今年地球最強風暴 颶風美莉莎襲牙買加居民拒撤

美軍B-1B轟炸機現蹤委國外海 近期3度展示武力

大台北宜蘭愈晚雨愈大周二周三降雨增多 東北季風周四稍減弱

颶風美莉莎直撲牙買加 威力續增強將有災難性洪水

相關新聞

聯合國秘書長：攝氏1.5度防線失守 氣候災難已不可避免

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西登場，聯合國秘書長古特瑞斯廿八日接受衛報...

應對極端氣候…蓋茲：應改善民眾福祉 而非聚焦降溫

微軟創辦人兼慈善家蓋茲廿八日呼籲全球領袖，應在ＣＯＰ30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對策，將重點放在改善民眾福祉，提升...

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

紐約時報28日報導，美國國防部長赫塞斯當天說，川普政府已對被控走私毒品的船隻發動又一輪致命打擊，27日在東太平洋擊殺4艘...

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作...

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。