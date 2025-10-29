以色列總理下令轟加薩 哈瑪斯暫緩交還人質遺體

快訊

以色列總理尼坦雅胡今天下令軍方對加薩走廊展開猛烈空襲，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯旋即宣布延後交還另一具人質遺體，理由是以色列「違反停火協議」。

綜合法新社和路透社報導，尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室發布聲明指出，「召開安全諮詢會議後，總理已指示軍方立即對加薩走廊（Gaza Strip）採取強力打擊行動」，但未進一步說明細節。

不過，一名以色列軍方官員說，哈瑪斯（Hamas）在加薩境內一處由以色列控制的地區對以軍發動攻擊，違反停火協議。自美國斡旋的停火協議於10月10日生效以來，以哈一直互控對方違反協議。

哈瑪斯稍早表示，今天稍晚將把在加薩地道中發現的人質遺體交還給以色列。以色列先前曾向哈瑪斯施壓，要求他們歸還剩餘人質遺體。

然而，哈瑪斯武裝派別在聲明中說，「由於（以色列）占領軍違反協議，我們將延後原定今天交還（人質遺體）的行動」，並警告以色列任何「升級局勢的行動，都將阻礙搜尋和挖掘遺體的作業」。

根據法新社拍攝的畫面，數名蒙面的哈瑪斯戰士從地道中出現，抬著一具以白色塑膠袋包裹的遺體，據信這是哈瑪斯原定今天交還的人質遺體。

哈瑪斯昨晚交出據稱是根據停火協議歸還的第16具人質遺體，但尼坦雅胡辦公室說，以色列法醫鑑定結果顯示，哈瑪斯交出的其實是一名人質的部分遺骸，而該名人質的遺體早在大約兩年前就被以色列軍方帶回。

尼坦雅胡辦公室與代表人質家屬的團體痛斥哈瑪斯違反協議。

尼坦雅胡辦公室譴責哈瑪斯此舉「明確違反協議」，並指出鑑定結果顯示，哈瑪斯交還的是扎法提（OfirTzarfati）的部分遺骸，而以色列「在大約兩年前的軍事行動中，便從加薩走廊帶回扎法提的遺體。」

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）對記者說：「就對哈瑪斯的後果而言，目前沒什麼是不可能的，但所有行動都將與美國總統川普和其團隊充分協調。」

貝卓西安還指控哈瑪斯「偽造」扎法提遺骸的發現過程。她說：「我可以向你們證實，哈瑪斯昨天在地上挖了個洞，將扎法提的部分遺骸放進去，再以泥土覆蓋上去，然後交給了紅十字會（Red Cross）。」

