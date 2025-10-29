應對極端氣候 蓋茲：應改善民眾福祉 而非聚焦降溫

微軟創辦人兼慈善家蓋茲廿八日呼籲全球領袖，應在ＣＯＰ30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對策，將重點放在改善民眾福祉，提升脆弱地區韌性，而非聚焦降溫目標。紐約時報說，蓋茲對氣候變遷的立場似乎出現大轉變。

路透報導，聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西亞馬遜地區港口城市貝倫舉行。屆時各國將提出更新後的國家氣候承諾，並檢視前幾屆峰會中達成的再生能源目標執行情況。

過去十年，全球持續推動巴黎協定的各項目標，期盼在本世紀中前，以工業革命前的水準為基準，將全球平均升溫控制在攝氏二度內，然而這項目標進展依舊落後。

蓋茲在個人部落格中表示，雖然氣候變遷問題嚴峻，但並非「足以終結人類文明」。他認為，相較於盯著溫度數據作為唯一進展標的，不如透過強化健康與繁榮，更能有效提升氣候韌性。

他呼籲將焦點轉向改善人類福祉，特別是透過投資能源普及、醫療保健及農業韌性，來提升脆弱地區的生存能力。

蓋茲說，這些領域帶來的公平效益比單一的溫度目標更為顯著，因此應成為ＣＯＰ30討論氣候戰略的核心。

蓋茲也以其創立的「突破能源」組織為例，說明自己投入數十億美元加速潔淨科技創新，並呼籲政策制定者及捐助方審慎評估氣候援助資金是否用得其所。

他鼓勵各界善用數據，發揮最大影響力，並號召投資人支持開發高影響力潔淨科技的企業，協助這些技術盡早降低成本。

紐約時報說，蓋茲如今開始反對他所稱的「世界末日式觀點」，並且似乎已改變對全球暖化風險的立場。他二○二三年在「突破能源」網站發表的文章說，「氣候變遷已影響到大多數人生活，當我們想到它對我們家庭和子孫後代的影響時，我們會感到難以承受」。這篇文章已被刪除。

「慈善內幕」編輯卡拉漢表示，蓋茲可能試圖在政治敏感時刻，重新定位有關氣候變遷的討論，因為美國共和黨人目前明顯敵視應對這一問題的各種努力。

卡拉漢說：「他可能希望向中間立場靠攏，不想成為川普政府攻擊目標。」

撇開政治不談，卡拉漢指出，蓋茲的轉變也符合一些研究結果。這些研究顯示，用危言聳聽語氣談論氣候變遷，並不是促使人們採取行動的最有效方式，「強調樂觀的態度更能產生積極的效果」。