聯合國秘書長：攝氏1.5度防線失守 氣候災難已不可避免

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
2名遊客9月觀賞瑞士羅納冰河融化形成的湖泊。研究指出，受到氣候變遷影響，瑞士的冰河過去10年就損失了4分之1，今年瑞士冰河融化情況同樣非常嚴重。法新社
聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西登場，聯合國秘書長古特瑞斯廿八日接受衛報專訪，警告人類未能限制全球暖化於攝氏一點五度以內，「災難性後果」已無可避免，但減排仍至關重要，人類須改變既有作法。

古特瑞斯說，人類「無可避免」將超過巴黎氣候協定設定目標，並呼籲即將聚集在巴西的各國領導人，愈是拖延減碳，亞馬遜、北極及各海洋越過災難性臨界點的危機就愈大，「事實是我們未能避免未來幾年的升溫超過攝氏一點五度。超過將帶來災難性後果，部分後果已達臨界點，不管是亞馬遜、格陵蘭島還是珊瑚礁」。

ＣＯＰ30的任務就是改變作法，確保超過一點五度的時間盡可能縮短，超過的幅度也盡可能降低，「若不改變方向，不盡快大幅降低碳排，危險將成真」。

過去十年是地球有紀錄以來最熱的十年。雖然科學界強烈警告燃燒化石燃料造成全球氣溫快速上升，古特瑞斯說各國政府的承諾仍遠不足。全球僅六十二國依據巴黎協定提出「國家自定貢獻」，美國總統川普更退出巴黎協定，歐洲的承諾仍未兌現，全球最大的碳排放國中國大陸的承諾則不夠。

他說，「按目前的國家自訂貢獻來看，預計碳排量將減少百分之十，但我們要減少百分之六十才能控制升溫在一點五度」。他說，雖然暫時超過一點五度，還是可能於本世紀末前降回一點五度，這有賴在ＣＯＰ30後更弦易張，並呼籲各國政府重新平衡與會代表，讓原住民社群的公民社會團體比企業遊說者有更大代表性。

他說，由於化石燃料時代已走入尾聲，擺脫化石燃料才符合利益，「我們正見證再生能源革命，而人類無法用盡已發現的石油與天然氣」。至於巴西政府批准在亞馬遜河口一帶探勘石油，古特瑞斯說會利用ＣＯＰ30與巴西討論。

儘管對全球環境治理體系的抨擊日增，但古特瑞斯說ＣＯＰ體系仍發揮關鍵作用，任何替代方案帶來一片混亂，意味「災難蔓延，僅有一小部分特權精英和企業能保護自己」。

相關新聞

聯合國秘書長：攝氏1.5度防線失守 氣候災難已不可避免

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（ＣＯＰ30）將於十一月十日至廿一日在巴西登場，聯合國秘書長古特瑞斯廿八日接受衛報...

應對極端氣候 蓋茲：應改善民眾福祉 而非聚焦降溫

微軟創辦人兼慈善家蓋茲廿八日呼籲全球領袖，應在ＣＯＰ30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對策，將重點放在改善民眾福祉，提升...

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作...

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

MLB世界大賽加拿大力抗美日聯軍 棒球外交牽動3國關係

今年的美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由多倫多藍鳥隊與洛杉磯道奇隊爭冠，因正值美國和加拿大為貿易戰交惡而火藥味十足。運動賽事是最能表現愛國情操的舞台，加拿大總理卡尼豪氣預測藍鳥能拿下世界大賽冠軍，但道奇隊有不少日本明星球員助力，美國總統川普對日本球星大谷翔平讚不絕口，更在訪日期間與日本首相高市草苗一起看比賽。世界大賽由加拿大力抗美日聯軍，將如何牽動美、加、日關係？

