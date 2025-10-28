韓聯社：美國防長訪韓將赴板門店共同警備區

美國國防部高階官員今天表示，國防部長赫格塞斯下週訪問南韓期間將前往南北韓非軍事區，並將會見南韓總統李在明。

聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，赫格塞斯（PeteHegseth）預計於11月3日展開對南韓兩天訪問，這將是他今年初上任以來首次訪問南韓。南韓是他這趟包含日本、馬來西亞和越南的亞洲行最後一站。

據隨行美方官員向媒體簡報指出，赫格塞斯抵南韓後，計劃與南韓國防部長安圭伯一同前往非軍事區（DMZ）內的共同警備區域（JSA），慰勉駐守的韓、美官兵。

這將是自從2017年10月時任南韓國防部長宋永武與時任美國防長馬提斯（James Mattis）共訪當地以來，兩國防長首度聯袂前往共同警備區。

該名官員指出，赫格塞斯這次南韓之行的重點將是定於11月4日在首爾國防部舉行的年度韓美安全諮商會議（Security Consultative Meeting）。他也計劃在首爾會見李在明。

該名官員表示：「這些討論將進一步提升同盟現代化的諮商進程，包括國防開支，以及南韓承擔對北韓傳統防衛的主要責任。」

官員表示，赫格塞斯和安圭伯將在安全諮商會議之後宣布擴大國防工業合作，但未說明細節。

兩國國防對話期間預料將討論多項待決問題，包括南韓推動戰時作戰指揮權移交，以及美方希望南韓增加防衛支出、承擔更多區域安全責任，以促進這個數十年同盟的現代化。

行程中，赫格塞斯還將造訪位在首爾以南約65公里的美軍韓福瑞斯營（Camp Humphreys），感謝官兵和眷屬的付出。

這名官員表示，來自中國的威脅將是貫穿赫格塞斯此行的一大主題。

他說：「嚇阻中國仍然是國防部優先要務。部長要求國防部聚焦在印太地區重建嚇阻力，我們非常專注於此。」