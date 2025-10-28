路透：巴基斯坦阿富汗和平談判無果 區域衝突恐升溫

兩名知情消息人士今天透露，巴基斯坦與阿富汗在土耳其伊斯坦堡舉行的長期休戰磋商以未找到解決方案告終，在兩國本月稍早爆發致命衝突後，區域和平恐再受挫。

路透社報導，這兩個南亞鄰國本月稍早在邊境爆發衝突，導致數十人身亡後，在伊斯坦堡召開的會談旨在締結長久和平。這是塔利班（Taliban）2021年重新掌控阿富汗以來，雙方最嚴重的暴力衝突。

雙方本月19日在卡達首都杜哈（Doha）同意停火，但巴基斯坦與阿富汗消息人士指出，兩國在土耳其、卡達斡旋的伊斯坦堡第2輪談判中未能達成共識，並將磋商失敗歸咎於對方。

一名巴基斯坦安全事務消息人士表示，阿富汗塔利班政權不願承諾約束「巴基斯坦塔利班」（PakistaniTaliban）這個敵視巴國政府的武裝組織盟友。

一名阿富汗消息人士談到，雙方就這項議題進行「激烈討論」後結束談判；阿富汗方面還強調，巴基斯坦塔利班不在他們掌控之下。巴基斯坦塔利班近幾週對巴國部隊發動了數起攻擊。

巴基斯坦國防部長25日說道，他相信阿富汗盼望和平，但如果在伊斯坦堡未能達成協議，將意味著「全面開戰」。

兩國衝突起因，始於巴基斯坦本月稍早鎖定巴基斯坦塔利班首領，空襲阿富汗首都喀布爾（Kabul）等地；阿富汗塔利班政權隨即回擊巴基斯坦沿兩國2600公里邊境的軍事據點。