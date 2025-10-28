路透：巴基斯坦阿富汗和平談判無果 區域衝突恐升溫

快訊

中央社／ 伊斯蘭馬巴德28日綜合外電報導

兩名知情消息人士今天透露，巴基斯坦阿富汗在土耳其伊斯坦堡舉行的長期休戰磋商以未找到解決方案告終，在兩國本月稍早爆發致命衝突後，區域和平恐再受挫。

路透社報導，這兩個南亞鄰國本月稍早在邊境爆發衝突，導致數十人身亡後，在伊斯坦堡召開的會談旨在締結長久和平。這是塔利班（Taliban）2021年重新掌控阿富汗以來，雙方最嚴重的暴力衝突。

雙方本月19日在卡達首都杜哈（Doha）同意停火，但巴基斯坦與阿富汗消息人士指出，兩國在土耳其、卡達斡旋的伊斯坦堡第2輪談判中未能達成共識，並將磋商失敗歸咎於對方。

一名巴基斯坦安全事務消息人士表示，阿富汗塔利班政權不願承諾約束「巴基斯坦塔利班」（PakistaniTaliban）這個敵視巴國政府的武裝組織盟友。

一名阿富汗消息人士談到，雙方就這項議題進行「激烈討論」後結束談判；阿富汗方面還強調，巴基斯坦塔利班不在他們掌控之下。巴基斯坦塔利班近幾週對巴國部隊發動了數起攻擊。

巴基斯坦國防部長25日說道，他相信阿富汗盼望和平，但如果在伊斯坦堡未能達成協議，將意味著「全面開戰」。

兩國衝突起因，始於巴基斯坦本月稍早鎖定巴基斯坦塔利班首領，空襲阿富汗首都喀布爾（Kabul）等地；阿富汗塔利班政權隨即回擊巴基斯坦沿兩國2600公里邊境的軍事據點。

巴基斯坦 阿富汗 塔利班

相關新聞

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作...

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

MLB世界大賽加拿大力抗美日聯軍 棒球外交牽動3國關係

今年的美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由多倫多藍鳥隊與洛杉磯道奇隊爭冠，因正值美國和加拿大為貿易戰交惡而火藥味十足。運動賽事是最能表現愛國情操的舞台，加拿大總理卡尼豪氣預測藍鳥能拿下世界大賽冠軍，但道奇隊有不少日本明星球員助力，美國總統川普對日本球星大谷翔平讚不絕口，更在訪日期間與日本首相高市草苗一起看比賽。世界大賽由加拿大力抗美日聯軍，將如何牽動美、加、日關係？

韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯...

德國4393億建軍 拚歐洲最強傳統武力 仍仰賴美製武器及維修

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約4393億美元）籌購陸、海、空、太空與...

