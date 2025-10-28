美智庫：中國海警包圍韓調查船 阻止檢查黃海構造物

韓聯社報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）27日發布報告直指，2艘中國海警船9月下旬曾在黃海的韓中暫定措施水域（PMZ）內包圍韓國調查船，阻止其檢查中國設置的構造物。

報導表示，CSIS是對紐西蘭海事資訊服務商Starboard Maritime Intelligence的資料進行分析後，發表這份報告。

根據報告，9月24日，韓國海洋水產部海洋調查船「全世界」（Onnuri）號進入韓中暫定措施水域後約6小時，1艘中國海警船靠近了「全世界」號。之後，從青島出發的2艘中國海警船和韓國海警船，也抵達了這片水域。

報告提到，9月25日，「全世界」號調查船和韓國海警船出於檢查目的，靠近中方設置的「深藍1號」及「深藍2號」構造物。然而，2艘中國海警船包圍了「全世界」號，韓方船隻只能通過構造物周圍返回，但卻接著被中方船隻跟隨了15小時，直至韓方船隻脫離韓中暫定措施水域。

報告直指，中方在韓中暫定措施水域試圖限制韓方船舶航行自由，明顯違反「聯合國海洋法公約」中有關保障所有外國船舶在專屬經濟區（EEZ）內航行自由的規定。

報導提到，中方動員海警船在暫定措施水域執行巡邏任務，且跟隨韓方船舶，並未違反韓中之間相關協議及「聯合國海洋法公約」，然而，中方（限制韓方船隻航行）的相關舉措，與其維護對部分海域霸權的灰色地帶策略相似。

中國與韓國隔黃海相望，兩國的專屬經濟區有大面積重疊。20多年前，中方與韓方劃定「暫定措施水域」，訂立了取締非法捕撈與進行海洋保育活動的相關規則。