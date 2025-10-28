荷蘭國會大選將登場 極右派荷版川普民調領先

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹28日綜合外電報導

荷蘭上屆聯合政府垮台後，明天將舉行國會大選。儘管部分支持者轉向基督教民主黨，極右派領袖懷爾德斯的自由黨目前民調領先。

路透社報導，上屆短命聯合政府因更嚴格移民政策談判破裂，於6月3日垮台。各黨普遍同意需增加營建和國防開支，但對於如何籌措財源仍有分歧。

投票所將於當地時間明天上午7時30分開放，部分地點可能子夜即開放。所有投票所於晚間9時關閉。首份出口民調預計於晚間9時透過電視和廣播發布。

根據RTL廣播電台民意調查，房市、醫療和移民是荷蘭選民最關切議題。近2/3受訪者希望解決負擔得起的住宅數量不足問題，年長選民關注醫療，右派選民則認為移民議題至關重要。

極右派自由黨（PVV）主張暫停庇護申請，以反對「走火入魔的覺醒意識形態」為選戰主軸。競選政見開宗明義寫道：「這是你的國家！荷蘭已經爆滿，滿到就要被擠破了。」

被稱為「荷版川普」的懷爾德斯（Geert Wilders）提出關閉邊界、遣返烏克蘭男性難民，以及停止發展援助，相關資金用於挹注能源和醫療福利。民調顯示，自由黨約可獲得34席，較現有37席略降。

2023年大選得票創下歷史新低的基督教民主黨（CDA）主打穩定執政和負擔得起的住宅，力圖收復失土。該黨在民調中與綠色左翼黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟勢均力敵，估可分別囊括約15%選票。民調顯示，現有5席的基民黨約可拿下23席。

前歐洲聯盟執行委員堤孟思（Frans Timmermans）帶領的綠色左翼黨/勞工黨聯盟承諾要提供更多負擔得起的住宅、打造更潔淨環境，以及更公平的財富分配。該聯盟現有25席，民調預估選後將會持平。

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作...

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

MLB世界大賽加拿大力抗美日聯軍 棒球外交牽動3國關係

今年的美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由多倫多藍鳥隊與洛杉磯道奇隊爭冠，因正值美國和加拿大為貿易戰交惡而火藥味十足。運動賽事是最能表現愛國情操的舞台，加拿大總理卡尼豪氣預測藍鳥能拿下世界大賽冠軍，但道奇隊有不少日本明星球員助力，美國總統川普對日本球星大谷翔平讚不絕口，更在訪日期間與日本首相高市草苗一起看比賽。世界大賽由加拿大力抗美日聯軍，將如何牽動美、加、日關係？

韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯...

德國4393億建軍 拚歐洲最強傳統武力 仍仰賴美製武器及維修

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約4393億美元）籌購陸、海、空、太空與...

