菲律賓小鎮武裝衝突暫歇 2500戶逃離家園

菲律賓南部一座小鎮今天爆發武裝衝突，2500戶家庭逃離家園。軍方表示衝突雙方已經停火，但地方官員與軍警部隊仍密切監控局勢。

巴西蘭省（Basilan）帝波帝波鎮（Tipo-tipo）鎮公所上午在社群媒體宣布，小鎮「被圍攻」，各級學校停課、政府部門停止辦公，民眾應留在安全的地方、保持警覺。

菲律賓軍方下午發布聲明稱，這起事件源自於當地武裝組織之間的「家族衝突」（Rido），在「停止敵對協調委員會」（CCCH）與巴西蘭省政府的共同努力下，局勢已獲控制。

軍方呼籲民眾保持冷靜，支持和平程序。

菲律賓南部部分地區仍有透過槍枝或暴力私下解決恩怨的傳統，衝突以家族為單位，往往造成重大傷亡，甚至引發報復循環。

巴西蘭省省長哈塔曼（Mujiv Hataman）在社群平台發布聲明說，省政府正與菲律賓軍警以及其他相關方面協調，密切關注帝波帝波鎮的局勢。

哈塔曼表示，這場衝突與21日一名伊斯蘭講師被槍殺事件有關，這名講師的支持者私下動員追凶，造成地區緊張。

他說，暴力和報復並非解決問題的方法，不法分子應交由法律制裁。

哈塔曼在稍後的電視台訪問中進一步說明，遇害伊斯蘭講師有親屬是前穆斯林武裝分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）的成員，懷疑鎮公所守衛涉案，遂集結人馬前往討凶，引發對峙，有4人受傷。

根據網路平台上發布的影片及照片，街上槍聲不斷，民眾倉皇逃生。哈塔曼說，有2500戶家庭逃到鄰近親友家裡避難。

帝波帝波鎮接近菲律賓最南端，過去曾是恐怖分子與武裝分離組織活躍的區域，經過菲律賓政府多年的清剿與社會融合努力，近年來逐漸恢復平靜。如今衝突再起，引發關注。