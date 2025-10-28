快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

菲律賓小鎮武裝衝突暫歇 2500戶逃離家園

中央社／ 馬尼拉28日專電

菲律賓南部一座小鎮今天爆發武裝衝突，2500戶家庭逃離家園。軍方表示衝突雙方已經停火，但地方官員與軍警部隊仍密切監控局勢。

巴西蘭省（Basilan）帝波帝波鎮（Tipo-tipo）鎮公所上午在社群媒體宣布，小鎮「被圍攻」，各級學校停課、政府部門停止辦公，民眾應留在安全的地方、保持警覺。

菲律賓軍方下午發布聲明稱，這起事件源自於當地武裝組織之間的「家族衝突」（Rido），在「停止敵對協調委員會」（CCCH）與巴西蘭省政府的共同努力下，局勢已獲控制。

軍方呼籲民眾保持冷靜，支持和平程序。

菲律賓南部部分地區仍有透過槍枝或暴力私下解決恩怨的傳統，衝突以家族為單位，往往造成重大傷亡，甚至引發報復循環。

巴西蘭省省長哈塔曼（Mujiv Hataman）在社群平台發布聲明說，省政府正與菲律賓軍警以及其他相關方面協調，密切關注帝波帝波鎮的局勢。

哈塔曼表示，這場衝突與21日一名伊斯蘭講師被槍殺事件有關，這名講師的支持者私下動員追凶，造成地區緊張。

他說，暴力和報復並非解決問題的方法，不法分子應交由法律制裁。

哈塔曼在稍後的電視台訪問中進一步說明，遇害伊斯蘭講師有親屬是前穆斯林武裝分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）的成員，懷疑鎮公所守衛涉案，遂集結人馬前往討凶，引發對峙，有4人受傷。

根據網路平台上發布的影片及照片，街上槍聲不斷，民眾倉皇逃生。哈塔曼說，有2500戶家庭逃到鄰近親友家裡避難。

帝波帝波鎮接近菲律賓最南端，過去曾是恐怖分子與武裝分離組織活躍的區域，經過菲律賓政府多年的清剿與社會融合努力，近年來逐漸恢復平靜。如今衝突再起，引發關注。

衝突 菲律賓 伊斯蘭

延伸閱讀

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

富貴角外海漁船起火8人跳海獲救 航港局發出礙航公告

扮鬼嚇貪官促工程究責 菲律賓學生萬聖節前示威

19歲超正網紅驚傳過世！母親是台灣人「父女最後合照曝光」

相關新聞

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作...

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

MLB世界大賽加拿大力抗美日聯軍 棒球外交牽動3國關係

今年的美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由多倫多藍鳥隊與洛杉磯道奇隊爭冠，因正值美國和加拿大為貿易戰交惡而火藥味十足。運動賽事是最能表現愛國情操的舞台，加拿大總理卡尼豪氣預測藍鳥能拿下世界大賽冠軍，但道奇隊有不少日本明星球員助力，美國總統川普對日本球星大谷翔平讚不絕口，更在訪日期間與日本首相高市草苗一起看比賽。世界大賽由加拿大力抗美日聯軍，將如何牽動美、加、日關係？

韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯...

德國4393億建軍 拚歐洲最強傳統武力 仍仰賴美製武器及維修

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約4393億美元）籌購陸、海、空、太空與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。