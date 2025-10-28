共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控制權命運將是這場「多重危機」核心。

總部設在英國倫敦的戰略研究公司Sibylline在策略報告中指出，中國大陸面對內部日益升高的經濟與政治壓力，可能已感受到在2027年強行「統一」台灣的迫切性。Sibylline認為美國將失去隨心所欲取得台灣製晶片的管道或被迫付出巨大代價，這將抑制AI震撼成長潛力，並對市場給予相關概念股的估值不利。

Sibylline說：「影響整個體系的全球危機，在2027年達到高峰的可能性日益上升。」

台灣半導體業是全球AI發展關鍵，尤其是拿下先進半導體九成市占率的台積電。Sibylline團隊認為，如果沒有台積電晶片，美國和中國大陸都無法贏得AI競賽，這將為一場涉及台灣的戰略競爭埋下火種，這場競爭可能帶來影響全球的災難性後果。

報告指出，北京當局已指示人民解放軍2027年前為進犯台灣做好軍事準備，美國印太司令部預測台灣將陷入衝突的時間也落在這個區間。其他危機可能同時爆發，例如俄羅斯在北大西洋公約組織（NATO）領土製造危機、伊朗關閉荷姆茲海峽、北韓攻擊南韓與美國、美國和歐洲政治分歧阻礙對策，以及全球貿易路線阻塞導致供給中斷。