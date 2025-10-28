快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

肯亞小型飛機墜毀 機上12人恐罹難

中央社／ 奈洛比28日綜合外電報導

根據肯亞航空當局，一架小型飛機今天從肯亞海岸起飛後墜毀，機上12人恐已罹難。

法新社報導，這架小型飛機於當地時間清晨5時30分左右（格林威治標準時間2時30分）墜毀。

飛機原訂從旅遊勝地迪亞尼（Diani）飛往馬塞馬拉國家公園（Maasai Mara National Park）內的私人機場。

肯亞民航局（KCAA）表示：「機上共有12人。」

民航局並未提供更多細節，但表示政府相關單位已在現場調查事故原因。

肯亞 飛機

