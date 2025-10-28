德國擬恢復徵兵擴軍 民意分歧年輕人尤其反對

俄烏戰爭讓歐洲國家興起強軍風潮，德國國會正就恢復義務兵役制的相關措施辯論，但德國社會對此看法兩極。民調顯示逾半受訪民眾贊成恢復徵兵，但年輕人反對比例卻高達6成。

華盛頓郵報指出，德國希望做到2031年之前每年能有4萬人從軍，10年內將聯邦國防軍（Bundeswehr）現役人數從目前約18.2萬人擴增至26萬人。

德國國會下議院「聯邦議院」（Bundestag）預計11月底前表決一項新的兵役法案，內容規範所有滿18歲男性將會收到一封信，要求他們填寫問卷表明是否願意服役6個月，女性問卷填寫則採自願。

長期以來因吝於軍事開支而遭盟友批評的德國，今年稍早已批准高達1兆美元的國防與基礎建設投資計畫，將在今後10年執行。

為回應美國總統川普要求及俄羅斯的威脅，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與其他北約領袖承諾，到2035年底前達標每年國防支出在國內生產毛額（GDP）占比5%。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）先前表示，他希望德國在2029年底前具備真正與他國一戰的能力，然而德國面臨最大挑戰之一仍是人力短缺；有專家認為2029年是俄國達到攻擊北約成員國能力的時間點。

在德國這樣一個自二戰結束以來便自我定位「和平主義」的國家，如何將軍隊人數提升到與所盼戰力匹配的問題引發激烈爭論，尤其是關於「志願役」與「義務役」孰優孰劣的論戰。

梅爾茨領導的中間偏右基民黨（CDU）與在巴伐利亞的姊妹黨基社黨（CSU），以及聯合內閣裡中間偏左執政夥伴社民黨（SPD），本月稍早幾已就一項方案達成共識，其中包含以「抽籤制度」隨機選出年輕男性服役。但社民黨在最後關頭反悔，讓本要舉行記者會對外宣布的防長佩斯托瑞斯緊急喊卡。

德國公眾對恢復徵兵的意見更是分歧。

明星週刊（Der Stern）委託民調機構佛爾沙研究中心（Forsa）所做的調查顯示，54%的受訪德國民眾支持恢復義務役，然而役齡年輕族群反對義務役者高達63%。

「隨機抽籤服役」的構想同樣不受歡迎。據佛爾沙所做的另一份調查顯示，僅21%受訪者認為這種制度公平；有人抨擊這種構想猶如電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）裡抽籤選祭品的真實版。

在義務役還未真正恢復的同時，今年前8個月已有超過3000人預先提交「良心拒服兵役」聲明（代表提前向政府表明，若恢復義務役他們將拒絕參軍），是民間對兵役焦慮感升高的又一佐證。

德國基本法（即德國憲法）第4條保障人民信仰與良心自由，賦予人們可基於宗教、道德或哲學等理由，表明拒絕參與任何軍事行動或戰鬥訓練。

德國基於歐洲當時環境平穩、專業志願役足供支應國防需由，而於2011年暫停義務役制度，但俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭，打破這個環境。