「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作與恫嚇不能並存」。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會正在馬來西亞首都吉隆坡舉行，作為相關會議的第28屆「東協-中國峰會」今天登場，中國國務院總理李強與東協國家領袖出席。

根據菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）的報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在發言時表示，菲律賓隨時願與中國和東協攜手合作，把承諾化為具體成果。

但他補充，「合作不能與恫嚇行為並存」，夥伴關係應該建立在對主權與平等的相互尊重之上，並以國際法為指導原則。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，海上衝突頻仍。12日，菲方才剛公布影片，指控中國海警船在中業島海域向菲律賓漁業局公務船噴射水柱及追逐衝撞。

小馬可仕說，如果希望南海成為和平之海，各方就應該保持自制，否則多年來共同建立的和平與穩定，將面臨威脅。

中國9月間宣布將在南海黃岩島（又稱民主礁）建立「國家級自然保護區」，小馬可仕今天再次表示反對，稱中方此舉「毫無法律依據與效力，明顯無視國際法，侵犯菲律賓的主權、主權權利與管轄權。」

小馬可仕說，雖然南海局勢持續緊張，但菲律賓仍致力於以建設性方式管理歧見，並舉出菲中兩國7月間就仁愛暗沙船艦運補任務達成的「臨時性安排」為例。

此外，菲律賓將於明年接任東協輪值主席國，小馬可仕重申將與東協合作，推動制定「符合國際法、不損害第3方權益以及有效管理各方行為」的南海行為準則（COC）。

在南海行為準則尚未制訂完成之前，小馬可仕建議東協與中國在南海共同行為宣言（DOC）的框架下，探索合作機會以及避免衝突機制，例如允許漁民無干擾進入傳統漁場，以及限制在無人島上的活動。