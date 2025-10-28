快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

中央社／ 馬尼拉28日專電
第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作與恫嚇不能並存」。 路透社
第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作與恫嚇不能並存」。 路透社

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作與恫嚇不能並存」。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會正在馬來西亞首都吉隆坡舉行，作為相關會議的第28屆「東協-中國峰會」今天登場，中國國務院總理李強與東協國家領袖出席。

根據菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）的報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在發言時表示，菲律賓隨時願與中國和東協攜手合作，把承諾化為具體成果。

但他補充，「合作不能與恫嚇行為並存」，夥伴關係應該建立在對主權與平等的相互尊重之上，並以國際法為指導原則。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，海上衝突頻仍。12日，菲方才剛公布影片，指控中國海警船在中業島海域向菲律賓漁業局公務船噴射水柱及追逐衝撞。

小馬可仕說，如果希望南海成為和平之海，各方就應該保持自制，否則多年來共同建立的和平與穩定，將面臨威脅。

中國9月間宣布將在南海黃岩島（又稱民主礁）建立「國家級自然保護區」，小馬可仕今天再次表示反對，稱中方此舉「毫無法律依據與效力，明顯無視國際法，侵犯菲律賓的主權、主權權利與管轄權。」

小馬可仕說，雖然南海局勢持續緊張，但菲律賓仍致力於以建設性方式管理歧見，並舉出菲中兩國7月間就仁愛暗沙船艦運補任務達成的「臨時性安排」為例。

此外，菲律賓將於明年接任東協輪值主席國，小馬可仕重申將與東協合作，推動制定「符合國際法、不損害第3方權益以及有效管理各方行為」的南海行為準則（COC）。

在南海行為準則尚未制訂完成之前，小馬可仕建議東協與中國在南海共同行為宣言（DOC）的框架下，探索合作機會以及避免衝突機制，例如允許漁民無干擾進入傳統漁場，以及限制在無人島上的活動。

小馬可仕 菲律賓 南海 東協 峰會 主權 北京

延伸閱讀

東盟峰會莫迪「放鴿子」：害怕與特朗普握手言歡？

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

相關新聞

共軍醞釀2027犯台 戰略報告示警「以台積電為核心」全球爆多重危機

最新研究報告指出，全球正邁向地緣政治、科技與經濟震撼同時匯聚的局面，2027年左右將爆發一場影響整個體系的危機，台積電控...

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

第28屆「東協-中國峰會」今天在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕發言時，對中國在南海的「恫嚇行為」表達強硬立場，強調「合作...

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

MLB世界大賽加拿大力抗美日聯軍 棒球外交牽動3國關係

今年的美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由多倫多藍鳥隊與洛杉磯道奇隊爭冠，因正值美國和加拿大為貿易戰交惡而火藥味十足。運動賽事是最能表現愛國情操的舞台，加拿大總理卡尼豪氣預測藍鳥能拿下世界大賽冠軍，但道奇隊有不少日本明星球員助力，美國總統川普對日本球星大谷翔平讚不絕口，更在訪日期間與日本首相高市草苗一起看比賽。世界大賽由加拿大力抗美日聯軍，將如何牽動美、加、日關係？

韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯...

德國4393億建軍 拚歐洲最強傳統武力 仍仰賴美製武器及維修

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約4393億美元）籌購陸、海、空、太空與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。