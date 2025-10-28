快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖。 美聯社
亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖。 美聯社

亞太經濟合作會議（APEC峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定在峰會期間舉行備受矚目的高層會晤。

將在慶州揭幕的年度APEC峰會，是對李在明外交手腕的重要考驗。

上任不到5個月的李在明推行他所謂的「務實外交」，希望同時與盟友及競爭對手維持良好關係；但受到川普發動關稅戰以及日本新選出一位極端保守派領導人影響，韓國與華盛頓和東京加強合作的前景仍存在變數。

與此同時，北韓無視李在明的接觸提議，反而加強與俄羅斯及中國的關係，導致南北關係緊張升高。

在慶州，李在明預料將分別與美國總統川普、中國國家主席習近平以及日本新任首相高市早苗舉行雙邊會談，同時主持APEC相關活動。

專家指出，這場峰會或許能為李在明帶來正面形象，但未必能確保長遠的外交成果。

這是南韓睽違20年首次主辦APEC峰會，但外界焦點主要集中在30日即將舉行的「川習會」。這場會談的結果預料將對全球經濟產生重大影響，川普可能不會出席APEC主要會議，但專家認為，李在明仍可與其他國家協調，推動自由貿易與多邊主義。

南韓官員表示，他們持續與各國進行部長級會談，力促21個成員國在峰會結束時發表聯合宣言，以避免重蹈2018年巴布亞紐幾內亞峰會因美中貿易爭端而無法達成共識的覆轍。

南韓國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）26日接受KBS電視台訪問時表示：「當然仍有一些懸而未決的問題，但多數已獲解決。我們正努力促成『慶州宣言』的採納，並在美中之間扮演調解者角色。」

●美國與日本

南韓高層官員近期頻繁往返華盛頓，試圖敲定與美國的貿易協議，但目前仍不確定雙方能否在APEC峰會前達成協議。

此外，日本新首相高市早苗在戰爭歷史議題上持右翼立場，也引發南韓對雙邊關係再度惡化的擔憂。

近年來，韓日關係與美韓日三邊軍事合作有所改善，但韓日兩國仍時常因日本殖民統治時期的歷史爭議陷入緊張。隨著川普「美國優先」政策的持續，外界也質疑首爾—東京—華盛頓的三邊合作能否持久。

●推動重啟對北韓外交

若川普與北韓領導人金正恩的外交接觸得以重啟，將有助於李在明推動南北和解。

競選期間，李在明曾表態支持川普恢復與金正恩的對話，認為若美國與北韓關係改善，將為援助貧困北韓的計畫創造條件，而這些計畫可能需要南韓資金支持。

李在明 峰會 南韓 美國 川普 APEC 川習會 習近平

延伸閱讀

川習會前 川普擬取消對中301調查 會面當天將簽TikTok協議

川習會將登場 南韓APEC強化維安 紅旗N701運抵慶州

川普自爆想連任 拒「取巧」選副總統

紐時：對美擴大投資 中國警告別站向華府 南韓左右為難

相關新聞

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定...

MLB世界大賽加拿大力抗美日聯軍 棒球外交牽動3國關係

今年的美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由多倫多藍鳥隊與洛杉磯道奇隊爭冠，因正值美國和加拿大為貿易戰交惡而火藥味十足。運動賽事是最能表現愛國情操的舞台，加拿大總理卡尼豪氣預測藍鳥能拿下世界大賽冠軍，但道奇隊有不少日本明星球員助力，美國總統川普對日本球星大谷翔平讚不絕口，更在訪日期間與日本首相高市草苗一起看比賽。世界大賽由加拿大力抗美日聯軍，將如何牽動美、加、日關係？

韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯...

德國4393億建軍 拚歐洲最強傳統武力 仍仰賴美製武器及維修

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約4393億美元）籌購陸、海、空、太空與...

歐盟前3季非法移民年減22% 1299人葬身地中海 3國常被通報

歐盟最新統計，今年前九個月非法入境歐盟移民年減22%，共計約13萬3400人；盡管整體人數下降，然而今年海上死亡人數仍高...

以色列襲加薩激進組織成員 美國務卿：未違反停火協議

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）27日表示，日前以色列宣布鎖定攻擊加薩一名巴勒斯坦激進組織成員，華府不認為這麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。