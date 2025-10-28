APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在南韓登場，總統李在明將迎接包括美國與中國在內的20個國家領袖，美中兩國領導人也預定在峰會期間舉行備受矚目的高層會晤。

將在慶州揭幕的年度APEC峰會，是對李在明外交手腕的重要考驗。

上任不到5個月的李在明推行他所謂的「務實外交」，希望同時與盟友及競爭對手維持良好關係；但受到川普發動關稅戰以及日本新選出一位極端保守派領導人影響，韓國與華盛頓和東京加強合作的前景仍存在變數。

與此同時，北韓無視李在明的接觸提議，反而加強與俄羅斯及中國的關係，導致南北關係緊張升高。

在慶州，李在明預料將分別與美國總統川普、中國國家主席習近平以及日本新任首相高市早苗舉行雙邊會談，同時主持APEC相關活動。

專家指出，這場峰會或許能為李在明帶來正面形象，但未必能確保長遠的外交成果。

這是南韓睽違20年首次主辦APEC峰會，但外界焦點主要集中在30日即將舉行的「川習會」。這場會談的結果預料將對全球經濟產生重大影響，川普可能不會出席APEC主要會議，但專家認為，李在明仍可與其他國家協調，推動自由貿易與多邊主義。

南韓官員表示，他們持續與各國進行部長級會談，力促21個成員國在峰會結束時發表聯合宣言，以避免重蹈2018年巴布亞紐幾內亞峰會因美中貿易爭端而無法達成共識的覆轍。

南韓國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）26日接受KBS電視台訪問時表示：「當然仍有一些懸而未決的問題，但多數已獲解決。我們正努力促成『慶州宣言』的採納，並在美中之間扮演調解者角色。」

●美國與日本

南韓高層官員近期頻繁往返華盛頓，試圖敲定與美國的貿易協議，但目前仍不確定雙方能否在APEC峰會前達成協議。

此外，日本新首相高市早苗在戰爭歷史議題上持右翼立場，也引發南韓對雙邊關係再度惡化的擔憂。

近年來，韓日關係與美韓日三邊軍事合作有所改善，但韓日兩國仍時常因日本殖民統治時期的歷史爭議陷入緊張。隨著川普「美國優先」政策的持續，外界也質疑首爾—東京—華盛頓的三邊合作能否持久。

●推動重啟對北韓外交

若川普與北韓領導人金正恩的外交接觸得以重啟，將有助於李在明推動南北和解。

競選期間，李在明曾表態支持川普恢復與金正恩的對話，認為若美國與北韓關係改善，將為援助貧困北韓的計畫創造條件，而這些計畫可能需要南韓資金支持。