以色列人質遺體歸還進度緩慢 家屬籲後續停火計畫暫緩

中央社／ 耶路撒冷27日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯面臨根據加薩停火協議歸還剩餘人質遺體的與日俱增壓力，今天移交一具人質遺體。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室表示，以軍已收到一口棺木，哈瑪斯（Hamas）指稱這是2023年10月7日突襲期間綁架、已故28名人質中的第16具遺體。

以色列軍方和安全部門將把這口棺木從加薩運送回以色列，並於舉行軍事儀式之後送往國家法醫研究所進行身分確認，最終歸還人質家屬。

聲明指出：「所有人質家屬都已獲得相關通知，值此艱難時刻我們的心與他們同在。尋回人質的行動持續著，會一直進行到最後一名人質歸返為止。」

一位知情的哈瑪斯消息人士證實這次遺體交接，並且表示：「今天在加薩走廊（Gaza Strip）尋獲的一具以色列俘虜遺體已經交給紅十字會（Red Cross）。」

以色列高層和代表10月7日人質家屬的協會都要求哈瑪斯加快交還遺體。自從哈瑪斯釋放20名生還人質後，相關進度緩慢。

人質及失蹤家庭論壇（Hostages and Missing FamiliesForum）指出：「家屬們敦促以色列政府、美國政府和各調停國，在哈瑪斯履行所有義務、將每一名人質歸還以色列之前，不要推進協議的下一階段。」

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）反駁說，指稱哈瑪斯知曉所有失蹤遺體所在的說法「並不屬實」，強調以色列在兩年衝突期間大規模轟炸而導致加薩面目全非。

他表示：「我們重申會致力於完成停火協議的第一階段，避免讓占領者找到藉口。」儘管達成停火協議，巴勒斯坦人擔憂以色列仍可能重啟軍事行動。

卡西姆表示：「我們下定決心儘快交還以色列俘虜的遺體。」

人質 以色列 遺體

