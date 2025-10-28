韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯足全力。只要一入境，釜山金海國際機場就可看到穿著韓國傳統服飾的迎賓人員，前往主舞台慶州的路途上，更是隨處可見APEC看板。

2025年APEC領袖峰會將於10月31至11月1日於韓國慶州登場，這不只是韓國繼2005年釜山舉辦後，時隔20年，再次主辦，也是李在明上任以來，首場重量級多邊外交盛事，重要性不言而喻。

為了迎接這場國際級大秀，韓國政府以其引以為傲的K-pop為利基，任命韓星G-Dragon（GD，權志龍）為今年APEC峰會宣傳大使。10月初公布的1分14秒宣傳影片，更是充滿驚喜，GD身著機長制服帥氣現身，而後還有球星朴智星、米其林三星主廚安成宰、IVE成員張員瑛等亮點，堪稱超夢幻陣容。

宣傳影片最大彩蛋是李在明於影片客串數秒，擔任機場的指揮人員，引發網友熱議。也因為充滿話題，影片推出至今不到1個月，觀看次數已突破1825萬次，且次數還在快速上攀。

韓國政府不只宣傳下足功夫，並力求軟硬體服務到位，為迎接來自世界各地外國賓客，從入境韓國到主舞台古都慶州，均可見用心。

韓國釜山金海國際機場除了設置APEC特殊通道，讓外賓快速通關，機場也懸掛多幅以「APEC 2025KOREA」為主題的巨大廣告看板及指示，部分看板更搭配慶州著名景點、被列為世界文化遺產的佛國寺，讓人還未抵達、就已神往。

入境韓國後，機場大廳可看到多位穿著韓國傳統服飾的迎賓人員，手提色彩鮮豔，呼應APEC 2025徽章主色調的燈籠，迎賓人員遇到遊客拍照，也會熱情揮手。

韓國政府特別於釜山金海機場設置APEC資訊櫃檯，提供慶州地圖以及觀光、會議、交通等相關資訊，並設有接駁專車。

儘管韓國釜山前往慶州車程稍遠，路途費時約1.5個小時，但看著窗外景觀，慢慢由城市街景，轉為蓊鬱山林間錯落著傳統建築，不難想見，韓國政府希望藉由有著「沒有屋頂的博物館」美名的古都慶州，讓國際看到韓國成功揉合經濟發展、影視、歷史文化所呈現的多元面貌。