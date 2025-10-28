快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

聽新聞
0:00 / 0:00

安倍晉三遇刺案首度開庭 被告山上徹也認罪

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本前首相安倍晉三2022年7月遭槍手山上徹也(右)射殺身亡。(路透資料照片)
日本前首相安倍晉三2022年7月遭槍手山上徹也(右)射殺身亡。(路透資料照片)

日本前首相安倍晉三2022年7月在日本奈良輔選時遭遇槍擊身亡，奈良地方法院今天首度開庭審理此案，被依殺人罪等5項罪名起訴的被告山上徹也今天在法庭上認罪。

日本每日放送（MBS）與日本放送協會（NHK）報導，山上今天在法庭承認訴狀記載的內容，「全部都是事實，沒錯。在法律上要怎麼辦，將交由辯護人處理」。

被告的辯護人承認殺人罪名成立，不過已經表明，將對於違反「槍刀法」等部分罪名提出抗辯。

這場審判採「裁判員審判」（類似國民法官制度）。預料主要爭點將集中在考量被告成長背景後的量刑。而奈良地院預計經過多輪審理後，於明年1月21日宣判。

延伸閱讀

簽關稅稀土文件共創新黃金時代 川普會高市重點一覽

安倍遇刺案今首度開庭 700位民眾爭取坐進32個旁聽席

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑

藝人閃兵案今開庭 陳零九等8人全認罪求輕判

相關新聞

韓國迎APEC超級外交週 慶州古都夢幻韓流放送軟實力

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，韓國總統李在明為了迎接這場國際級大秀，宣傳、排場、軟硬體，無不卯...

德國4393億建軍 拚歐洲最強傳統武力 仍仰賴美製武器及維修

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約4393億美元）籌購陸、海、空、太空與...

歐盟前3季非法移民年減22% 1299人葬身地中海 3國常被通報

歐盟最新統計，今年前九個月非法入境歐盟移民年減22%，共計約13萬3400人；盡管整體人數下降，然而今年海上死亡人數仍高...

以色列襲加薩激進組織成員 美國務卿：未違反停火協議

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）27日表示，日前以色列宣布鎖定攻擊加薩一名巴勒斯坦激進組織成員，華府不認為這麼...

阿根廷親美執政黨獲川普紓困背書 國會期中選舉大勝

阿根廷國會26日舉行期中選舉，獲美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊，所屬的自由前進黨（LLA）獲壓倒性勝利，得票率近四成...

掌權43年 喀麥隆92歲總統8連任 對手批「選舉像化妝舞會」

中非國家喀麥隆總統大選的官方結果出爐，盡管高齡92歲的現任總統畢亞幾乎未在選戰公開現身，掌權長達43年的他仍成功贏得第八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。