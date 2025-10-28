聽新聞
安倍晉三遇刺案首度開庭 被告山上徹也認罪
日本前首相安倍晉三2022年7月在日本奈良輔選時遭遇槍擊身亡，奈良地方法院今天首度開庭審理此案，被依殺人罪等5項罪名起訴的被告山上徹也今天在法庭上認罪。
日本每日放送（MBS）與日本放送協會（NHK）報導，山上今天在法庭承認訴狀記載的內容，「全部都是事實，沒錯。在法律上要怎麼辦，將交由辯護人處理」。
被告的辯護人承認殺人罪名成立，不過已經表明，將對於違反「槍刀法」等部分罪名提出抗辯。
這場審判採「裁判員審判」（類似國民法官制度）。預料主要爭點將集中在考量被告成長背景後的量刑。而奈良地院預計經過多輪審理後，於明年1月21日宣判。
