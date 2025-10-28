菲律賓南部武裝衝突 小鎮「被圍攻」停班停課

菲律賓南部帝波帝波鎮今天爆發武裝戰鬥，鎮公所在臉書發文宣布「遭到圍攻」（under siege），全鎮停班停課、暫停經濟活動。菲律賓軍方證實是地方家族武裝衝突，正與各方協調以緩解緊張。

巴西蘭島（Basilan）帝波帝波鎮（Tipo-tipo）鎮公所上午在社群媒體宣布，各級學校停課、政府部門停止辦公，民眾應留在安全的地方、保持警覺，為小鎮祈禱。

貼文稱，帝波帝波鎮「遭圍攻」，武裝分子是由穆斯林武裝組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）支持。

鎮長伊斯塔若（Ingatun Istarul）稍後發文說，截至9時45分，雙方仍在對峙，談判仍在持續中。鎮公所正與相關政府機構協調，確保鎮民安全。「我們相信，透過適當的對話，我們一定能夠和平解決這個問題。」

帝波帝波鎮位於菲律賓南方，靠近印尼與馬來西亞，過去曾是恐怖團夥與武裝叛亂組織活躍的區域。2007年，10多名海軍陸戰隊員在這座小鎮被恐怖分子斬首。

菲律賓政府與軍方6月曾宣布，經過30多年的清剿與社會融合努力，巴西蘭省已擺脫恐怖主義威脅。

軍方負責當地反恐任務的「獵戶座聯合特遣隊」（Joint Task Force Orion）司令潘尼亞（LeonardoPeña）發表聲明，證實帝波帝波鎮有一起「正在進行中的事件」。

聲明說，這起事件是當地武裝組織之間的「家族相關衝突」。省政府正與穆斯林長老、MILF領導層、執法單位和安全部隊協調，緩和緊張局勢。

菲律賓南部的「家族衝突」（Rido），通常因個人恩怨、政治立場、土地糾紛而起。由於部分家族擁有槍械甚至私人武裝力量，衝突往往造成重大傷亡，甚至引發報復循環。

中華民國外交部目前對巴西蘭省所在的民答那峨島（Mindanao）發布第3級橙色警示，指民答那峨島恐怖主義活動尚存、治安堪慮，建議國人避免非必要旅行。