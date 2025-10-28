影／「豬仔」跳河逃亡畫面瘋傳！緬甸軍方轟炸KK園區攻堅 上千人出逃

緬甸軍方24日起對位於克倫邦（Kayin）惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」（KK Park）展開大規模清剿，連日出動無人機投彈並引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，爆炸聲連對岸的泰國邊境城鎮湄索（Mae Sot）都能聽見。猛烈攻擊引發園區內至少1525名涉詐人員（俗稱「豬仔」）倉皇逃命，根據社群流出畫面，不少人為求一線生機跳入邊界莫衣河（Moei River）游向泰國，造成多人溺斃失蹤。

泰國民族報（The Nation）與南華早報報導，這場行動由緬甸軍方與克倫邊防警衛部隊（BGF）聯手發動，部分園區建築遭到摧毀。所有爆炸相關攻擊都發生在泰緬邊境500公尺內，疑似還有金屬碎片落在泰國邊境的梅庫邁塔松村（Ban Mae Ku Mai Tha Sung）居民的廁所和電線桿上。

泰國達府邊境指揮中心統計，截至26日，逃亡人數已增至1525人，其中包括482名印度人、220名菲律賓人與193名中國人。

部分人被迫游河逃生，另有逃出者表示親友在渡河過程中溺亡。泰國當局已設置臨時收容中心，並啟動專案小組協調救援與人道安置，同時釐清哪些人為受害者、哪些屬涉詐成員。

觀察人士分析，此舉疑為在東協峰會前向中國「示好」，藉掃蕩詐騙園區展現整頓決心。然而這次「毀園」行動雖聲勢浩大，似乎難以根除龐大的詐騙產業鏈，部分團伙可能只是轉移據點，詐騙活動仍持續在其他園區運作。