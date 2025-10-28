快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

影／「豬仔」跳河逃亡畫面瘋傳！緬甸軍方轟炸KK園區攻堅 上千人出逃

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
緬甸軍方24日起對惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」展開大規模清剿，引發園區內至少1525名涉詐人員倉皇逃命，甚至有人不惜跳入邊界莫衣河游向泰國，造成多人溺斃失蹤。圖/截自@crystalkeyl在X的影音
緬甸軍方24日起對惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」展開大規模清剿，引發園區內至少1525名涉詐人員倉皇逃命，甚至有人不惜跳入邊界莫衣河游向泰國，造成多人溺斃失蹤。圖/截自@crystalkeyl在X的影音

緬甸軍方24日起對位於克倫邦（Kayin）惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」（KK Park）展開大規模清剿，連日出動無人機投彈並引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，爆炸聲連對岸的泰國邊境城鎮湄索（Mae Sot）都能聽見。猛烈攻擊引發園區內至少1525名涉詐人員（俗稱「豬仔」）倉皇逃命，根據社群流出畫面，不少人為求一線生機跳入邊界莫衣河（Moei River）游向泰國，造成多人溺斃失蹤。

泰國民族報（The Nation）與南華早報報導，這場行動由緬甸軍方與克倫邊防警衛部隊（BGF）聯手發動，部分園區建築遭到摧毀。所有爆炸相關攻擊都發生在泰緬邊境500公尺內，疑似還有金屬碎片落在泰國邊境的梅庫邁塔松村（Ban Mae Ku Mai Tha Sung）居民的廁所和電線桿上。

泰國達府邊境指揮中心統計，截至26日，逃亡人數已增至1525人，其中包括482名印度人、220名菲律賓人與193名中國人。

部分人被迫游河逃生，另有逃出者表示親友在渡河過程中溺亡。泰國當局已設置臨時收容中心，並啟動專案小組協調救援與人道安置，同時釐清哪些人為受害者、哪些屬涉詐成員。

觀察人士分析，此舉疑為在東協峰會前向中國「示好」，藉掃蕩詐騙園區展現整頓決心。然而這次「毀園」行動雖聲勢浩大，似乎難以根除龐大的詐騙產業鏈，部分團伙可能只是轉移據點，詐騙活動仍持續在其他園區運作。

詐騙

延伸閱讀

美展實力 與四國簽六協議 宣布雙邊貿易、與泰國和大馬在關鍵礦產達共識

泰媒：緬甸軍方打擊詐騙集團 KK園區爆炸聲頻傳

宜蘭打卡新景點！「﻿興蜂作浪觀光農場」上萬瓶酒瓶拍不完

26歲超模赴泰慘遭殺害！被活摘器官虐死　政府回應「她自願到緬甸」

相關新聞

影／「豬仔」跳河逃亡畫面瘋傳！緬甸軍方轟炸KK園區攻堅 上千人出逃

緬甸軍方24日起對位於克倫邦（Kayin）惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」（KK Park）展開大規模清剿，連日出動無人機...

安倍遇刺案今首度開庭 700位民眾爭取坐進32個旁聽席

日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也今（28日）下午將首次公開出庭，奈良地方法院外一早就出現排隊人龍，有...

黎智英之子：父親狀況差 盼川習會成「救命」契機

香港壹傳媒創辦人黎智英遭關押近5年，其子黎崇恩今天接受中央社專訪表示，他很高興美國總統川普可能在「川習會」談到釋放黎智英...

白俄走私氣球頻闖 立陶宛封邊境、祭獎勵徵對策

立陶宛機場一週內4度因白俄羅斯走私氣球入侵關閉，影響逾140個航班。立國政府將此視為白俄政權的「混合攻擊」，宣布關閉兩國...

巴西前總統波索納洛政變未遂遭判27年 律師提上訴

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因2022年大選失利後發動政變未遂定罪，被判27年徒刑，他的律師今天對...

YKK、Panasonic...戰場上低調的日本製造 最意外是它

談到軍工產業，總讓人想到美國波音、洛克希德或英國的BAE，生產戰機或裝甲車等大型軍事武器的企業。但其實若少了一條日本研發的拉鍊、一片合成纖維或一個影像感測器等民用產品，現代軍火體系可能無法順利運作。日本在全球國防產業扮演關鍵角色，只是長年基於武器出口三原則，即使沒有違反原則，相關企業都非常低調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。