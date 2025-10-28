安倍遇刺案今首度開庭 700位民眾爭取坐進32個旁聽席
日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也今（28日）下午將首次公開出庭，奈良地方法院外一早就出現排隊人龍，有700多位民眾排隊領取號碼牌，希望能進入法庭旁聽席，一般旁聽席總共只有32個位子。
地方法院在離地院1公里遠的公園，布置排隊動線，日本時間上午8時半起到9時半發號碼牌。排隊的63歲女性護理師對讀賣新聞表示，這是全日本都關注的一場審判，希望在現場旁聽。雖然被告家庭困苦，但也不該動手殺人。她希望兇嫌能在法庭上表達反省之意。20歲的大學生表示，案發時自己還是高中生，希望透過司法令事件真相大白。
由於這次開庭備受關注，地院將出入口限縮成一處，隨身物品也要受檢查。同時間沒有安排其他的刑事案件審理。山上是在2022年7月8日於奈良市的路上，用自製手槍殺害正在為參院選舉站台演講的安倍。山上當場被捕。審判預計於12月18日結束，明年1月21日宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言