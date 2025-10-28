安倍遇刺案今首度開庭 700位民眾爭取坐進32個旁聽席

日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也今（28日）下午將首次公開出庭，奈良地方法院外一早就出現排隊人龍，有700多位民眾排隊領取號碼牌，希望能進入法庭旁聽席，一般旁聽席總共只有32個位子。

地方法院在離地院1公里遠的公園，布置排隊動線，日本時間上午8時半起到9時半發號碼牌。排隊的63歲女性護理師對讀賣新聞表示，這是全日本都關注的一場審判，希望在現場旁聽。雖然被告家庭困苦，但也不該動手殺人。她希望兇嫌能在法庭上表達反省之意。20歲的大學生表示，案發時自己還是高中生，希望透過司法令事件真相大白。

由於這次開庭備受關注，地院將出入口限縮成一處，隨身物品也要受檢查。同時間沒有安排其他的刑事案件審理。山上是在2022年7月8日於奈良市的路上，用自製手槍殺害正在為參院選舉站台演講的安倍。山上當場被捕。審判預計於12月18日結束，明年1月21日宣判。