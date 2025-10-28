美軍B-1B轟炸機現蹤委國外海 近期3度展示武力

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-1B轟炸機今天飛越委內瑞拉外海的加勒比海，這是美軍戰機近幾週來第3度在這塊區域展示武力。

華府正在這塊區域針對美方所說的毒販展開軍事行動。美軍的部署已引發委內瑞拉當局擔憂，擔心美國最終目標是尋求委國政權更迭。

法新社報導，根據飛航追蹤網站Flightradar24數據，這兩架從美國北達科他州一座基地起飛的轟炸機，沿著委內瑞拉海岸平行飛行，隨後消失在偵測範圍之外。

上週至少有一架B-1B轟炸機在委國附近飛行，而前一週則有多架B-52轟炸機執行類似任務。

美國也已下令「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群前往拉丁美洲，並在波多黎各部署10架F-35匿蹤戰機，目前還有7艘美國海軍艦艇在加勒比海，執行所謂的反毒任務。

根據法新社彙整統計美方數據，自9月初以來，美軍已對至少10艘疑似運毒船隻發動攻擊，包括9艘船和一艘半潛船，造成至少43人喪生。

不過美國至今尚未公布證據，證明美方鎖定的船隻確實被用於走私毒品。

