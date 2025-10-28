黎智英之子：父親狀況差 盼川習會成「救命」契機

香港壹傳媒創辦人黎智英遭關押近5年，其子黎崇恩今天接受中央社專訪表示，他很高興美國總統川普可能在「川習會」談到釋放黎智英議題。黎崇恩強調黎智英患有糖尿病，身體狀況很差，期盼各界救他的父親一命。 香港媒體大亨黎智英之子黎崇恩27日參加義大利參議院內的記者會，期望義大利政府聲援釋放黎智英。中央社

川普預計30日會晤中國國家主席習近平。川普日前公開表示，會中可能提到釋放黎智英議題。黎崇恩（Sebastien Lai）今天到羅馬出席聲援活動之後，在義大利參議院前方以中文接受中央社訪問。

針對川普公開宣示可能提到黎智英案，黎崇恩表示，「我們聽到當然很開心」，這表示川普很了解黎智英的情況，也期盼黎智英盡快獲釋。

黎崇恩憂心忡忡地說，黎智英坐牢已近5年。「我希望看到這個影片的人可以知道，一個78歲的老先生，5年被關在一個小小監牢，現在身體真的很差。這不只攸關自由議題，也是一條生命，需要被救出來。」

黎智英是虔誠天主教徒，其妻李韻琴和女兒黎采15日參加教宗良十四世公開接見。

黎崇恩說，身為天主教徒，母親和妹妹獲得教宗接見是很榮幸的時刻。「代表梵蒂岡也知道我父親的案子。父親身體真的很差，很希望父親能快被釋放。」

曾任義大利外長的參議員特爾吉（Giulio Terzi）今天在參議院舉行聲援黎智英記者會。義大利人權聯盟秘書長孟傑立（Eleonora Mongelli）、「香港自由委員會」基金會主任薩巴赫（Mark Sabah），以及領導黎智英律師團的英國御用大律師蓋拉格（CaoilfhionnGallagher）出席。

黎崇恩在會中以英文致詞表示，黎智英過去5年一直被單獨監禁，甚至受到最嚴密警戒，這種關押方式是為了向黎智英表達「沒人關心你、你會孤獨死去、你不重要」，但事實顯然並非如此。「黎智英的案例感動了全世界很多人，即使黎智英在獄中身體已經垮了。」

黎崇恩表示，黎智英被關押期間難以和外界溝通，但黎智英仍深信自己在天主旨意下做出正確之舉，對天主的信仰使他堅強。

黎崇恩說，黎智英的判決可能在未來幾週內公布，相信現在是採取行動的最佳時機，需要國際社會更強力支持。目前已有美、英、歐洲聯盟、加拿大、澳洲等國呼籲釋放黎智英，希望義大利加入志同道合國家行列，呼籲立刻無條件釋放黎智英。