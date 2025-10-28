白俄走私氣球頻闖 立陶宛封邊境、祭獎勵徵對策

快訊

中央社／ 維爾紐斯28日專電
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。 美聯社
立陶宛機場一週內4度因白俄羅斯走私氣球入侵關閉，影響逾140個航班。立國政府將此視為白俄政權的「混合攻擊」，宣布關閉兩國邊境反制，並推出一項最高100萬歐元的投資獎勵計畫，徵求技術強化空域安全。

立陶宛近期發生多起白俄羅斯走私香菸氣球闖入領空事件，上週更導致首都維爾紐斯（Vilnius）機場4度暫時關閉，超過2萬名旅客受到影響。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）27日指出，白俄方面針對氣球走私事件毫無作為，立陶宛認定其政權涉入其中，並視此為混合攻擊。

作為應對，立陶宛27日起關閉與白俄接壤的兩處邊境檢查站，政府將於29日決定是否無限期維持關閉。例外情況僅限外交郵件、外交官、立陶宛與歐盟公民及持有立陶宛居留許可者。

魯吉尼涅表示，這是向白俄羅斯明確傳達訊息，立陶宛不容許任何混合攻擊，將採取最嚴厲措施制止此類行為。

這項措施將影響透過白俄過境、前往俄羅斯飛地加里寧格勒地區（Kaliningrad）的道路貨運。魯吉尼涅表示，加里寧格勒的卡車「將無限期禁止通行」，但立陶宛國家邊防局（VSAT）隨後表示，持有過境豁免的貨車仍可通行。官方尚未說明鐵路是否受影響。

魯吉尼涅並表示，立陶宛軍方自27日起將採取武力措施攔截氣球。但她僅透露已執行偵察與測試，未公布使用武器種類。政府本週也將研議修法，對走私施以更嚴重的刑罰，除了加重罰金，還可能包括監禁。

立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）透露，政府正考慮額外關稅與推動歐盟追加制裁。他補充表示，關閉邊境將給白俄政權帶來最大壓力，尤其是與其他國家協同行動時。

立陶宛國家安全部門（VSD）表示，這些走私氣球行動目的在於破壞國家穩定。檢察總署則指出，目前尚未取得白俄的氣球行動超越走私犯罪行為的確證。

為加速技術反制，立陶宛經濟與創新部昨日宣布價值最高達100萬歐元（約新台幣3565萬元）的投資計畫，徵求企業提出具體解決方案，用於研發可強化空域安全的技術。

經創部次長彼得羅斯卡斯（Paulius Petrauskas）說明，徵案將包括反無人機與偵察系統等技術方案，並希望在3個月內擁有可快速投入使用的成果。遴選出的企業將獲資助，並可以在真實條件下測試原型。

