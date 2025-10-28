快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

華爾街日報喊話川普勿出賣台灣 籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

東協峰會魯拉會川普 標誌巴西與美國關係轉折

中央社／ 聖保羅27日專電

巴西總統魯拉與美國總統川普於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間在馬來西亞吉隆坡舉行首次正式雙邊會晤，標誌著兩國關係進入新階段。此次會談聚焦於美方對巴西商品徵收高達50%的關稅，以及對巴西官員的制裁問題。

綜合巴西新聞網站g1等媒體報導，川普（DonaldTrump）在會後表示，與魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）的會晤「非常好」，並讚揚魯拉是「非常有活力、令人印象深刻的人」。他雖未明確承諾達成協議，但表示「我們看看會發生什麼」，顯示出對談判持開放態度。

魯拉則展現出高度樂觀，表示希望在未來幾週內完成貿易協議，並透露已向川普遞交巴西的訴求清單，包括取消關稅與解除對官員的制裁。他強調，「如果只看我和川普本人，協議就會達成」。

雙方也討論其他議題，包括中國、委內瑞拉局勢，以及川普盟友、巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）的司法審判。魯拉表示，巴西願意擔任美國與委內瑞拉之間的調解者，並強調南美洲應維持和平，不應成為地緣衝突的舞台。

儘管波索納洛支持者在公開場合淡化此次會晤的影響，但據CNN巴西新聞網報導，私下裡他們對魯拉成功與川普建立直接對話感到沮喪。尤其是波索納洛之子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）原本試圖在美國建立與川普陣營的聯繫，如今被視為失去主導權。

BBC巴西新聞網指出，此次會晤不僅是外交突破，也可能重塑巴西在美國眼中的角色。魯拉強調，雙方將不再透過中介，而是直接溝通，這對未來談判具有重要意義。雙方也表達互訪意願，川普表示希望訪問巴西，魯拉則表示願意前往美國。

巴西高層代表團，包括副總統奧克明（GeraldoAlckmin）、外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與經濟部長哈達德（Fernando Haddad），將於下週前往華盛頓展開新一輪談判。

巴西媒體指出，這場會晤不僅為貿易談判鋪路，也可能改變巴西在國際舞台上的定位。隨著談判進展與政治效應擴大，巴西與美國的關係正寫下新的篇章。

關稅 川普

延伸閱讀

川普關稅威脅暫緩 墨西哥總統稱爭取到數週展延

180度大反轉：川普取消對巴西的懲罰性關稅

川習會前釋善意 川普擬取消對陸301調查 預告「幾乎同意」明年訪問大陸

日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

相關新聞

黎智英之子：父親狀況差 盼川習會成「救命」契機

香港壹傳媒創辦人黎智英遭關押近5年，其子黎崇恩今天接受中央社專訪表示，他很高興美國總統川普可能在「川習會」談到釋放黎智英...

白俄走私氣球頻闖 立陶宛封邊境、祭獎勵徵對策

立陶宛機場一週內4度因白俄羅斯走私氣球入侵關閉，影響逾140個航班。立國政府將此視為白俄政權的「混合攻擊」，宣布關閉兩國...

巴西前總統波索納洛政變未遂遭判27年 律師提上訴

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因2022年大選失利後發動政變未遂定罪，被判27年徒刑，他的律師今天對...

YKK、Panasonic...戰場上低調的日本製造 最意外是它

談到軍工產業，總讓人想到美國波音、洛克希德或英國的BAE，生產戰機或裝甲車等大型軍事武器的企業。但其實若少了一條日本研發的拉鍊、一片合成纖維或一個影像感測器等民用產品，現代軍火體系可能無法順利運作。日本在全球國防產業扮演關鍵角色，只是長年基於武器出口三原則，即使沒有違反原則，相關企業都非常低調。

川普承諾200億美元紓困 阿根廷狂人總統期中選舉大勝

阿根廷國會廿六日舉行期中選舉，獲美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊，所屬的自由前進黨（ＬＬＡ）獲壓倒性勝利，得票率近四成...

維修量能不足 港媒：美軍南海行動頻率達極限

南華早報廿七日報導，根據中國大陸智庫三月份報告，美軍在南海的行動次數與頻率已呈停滯現象，甚至達極限，主因是中東戰事需求與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。